Главный критерий – качество

В Восточно-Казахстанской области вскоре проверят состояние дорожного полотна, на котором проведены ремонтные работы. Эти и другие вопросы, непосредственно связанные с дорожной инфраструктурой, детально рассмотрели на очередном заседании областного акимата.

Дороги в ВКО являются важнейшими транспортными артериями, от состояния которых зависит пропускная способность.

В условиях огромного потока грузов и пассажиров роль и значимость автомобильных трасс трудно переоценить. Поскольку все мы ходим и ездим, как говорится, по земле, то есть по существующим на сегодня дорогам.

Не секрет, что при различных ограничениях, обусловленных пандемией, возрастает нагрузка на традиционные виды транспорта – автомобильный и железнодорожный. Здесь для оперативной доставки грузов, пассажиров необходимо достойное качество дорог, инфраструктура и адекватный сервис.

В ходе заседания областного акимата, глава региона Даниал Ахметов заострил внимание на вопросах качества ремонта дорог. Особо отметил, что большинство жалоб поступают со стороны жителей Усть-Каменогорска и Семея. В связи с чем поручил профильным ведомствам тщательно проверять качество выполняемых ремонтных работ, а также обследовать уже введённые в эксплуатацию участки, имеющие гарантийные сроки.

Вполне логично, что транспортная тема в последнее время не сходит с повестки дня в регионе. Если на прошлой неделе уделено внимание важности ремонта аэропорта в Урджарском районе, то сейчас рассмотрены другие объекты и дороги, их модернизация и обновление. По этому поводу развёрнутую информацию представил в своём докладе руководитель профильного управления.

В текущем году ремонтом планируется охватить девять участков общей протяжённостью 137 км, из которых 86 км – дороги областного, 51 км – районного значения. Кроме того, на ремонт 200 км улично-дорожной сети городов и районов предусмотрено 7,4 млрд тенге. В том числе в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» – 3,7 млрд тенге на ремонт 165 км улиц в 34 различных населённых пунктах области.

– В частности, ремонтом будут охвачены завершающие 11 км дороги Улкен Нарын – Курчум, 20 км – Маканчи – Жаланашколь, 11 км – Аягоз – Караул – Семей – Кайнар, 20 км – Омск – Майкапчагай – Шиликты – Акжар, 15 км – Курчум – Калжыр, 10 км – Таврия – Каменка – Тройницкое, 14 км – Согорное – Барлык – Аксу, 27 км – Курчум – Аксуат – Жолнускау, 9 км – Семей – Курчатов, – доложил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов.

С наступлением весны, сходом снега явно обнажились проблемы состояния дорожного полотна. Причём даже там, где дорожники совсем недавно проводили ремонт.

– По городам Усть-Каменогорск и Семей есть серьёзные жалобы на качество проводимых ремонтных работ. Поручаю акимам этих городов обеспечить дополнительную проверку качества выполняемых работ, а также обследовать уже введённые участки, на которые имеются гарантийные сроки. Возьмите на особый контроль проведение работ по реконструкции, капитальному и среднему ремонту улично-дорожной сети. Необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию объектов, завершение которых запланировано на 2021 год, – поручил Даниал Ахметов.

В преддверии нового туристического сезона акимат области ставит задачу развития внутреннего туризма, что требует совершенствования дорожнотранспортной сети.

Аким Восточно-Казахстанской области также отметил важность вопросов качества строительства моста через Бухтарминское водохранилище. Новый объект призван придать новый импульс развитию приграничных районов.

Есть ещё одна хорошая новость. Она касается моста через Иртыш в Семее. Это один из необычных объектов города по своему функционалу и в плане истории, местной культуры. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на реконструкцию автогужевого моста в Семее. В данный момент проект проходит государственную экспертизу, по официальным данным, стоимость его реализации составит 31,1 млрд тенге.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета