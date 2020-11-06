Герой выходного дня 

В Семее пожарный спас ребёнка в неслужебное время.

Рано утром первого ноября в квартире на первом этаже, на улице Космонавтов, загорелся балкон. До приезда спасателей девять жителей смогли самостоятельно покинуть квартиры.

По счастливой случайности в этом доме живёт водитель СПЧ-2 Адиль Еркинулы, у которого был выходной. Он услышал шум в подъезде и решил узнать, что происходит.

– Адиль вышел на лестничную площадку и обнаружил, что из соседней квартиры идёт чёрный густой дым, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Пожарный мигом бросился на помощь, столкнувшись на лестнице с женщиной с ребёнком, схватил девочку 2014 года рождения и вынес на руках на свежий воздух. Затем спасатель начал кричать, стучать в квартиры, чтобы разбудить всех жильцов. Благодаря чему никто не пострадал и все вовремя вышли из жилого здания.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров. По причине пожара отрабатываются версии: неосторожное обращение с огнём и неосторожность при курении в нетрезвом виде.

Спасатели напоминают: курение с лёгкостью может привести к пожарам с трагическими последствиями. Чтобы их избежать, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности: курить только в специально отведённых для этого местах и обязательно убедиться, что выброшенные спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют.

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