Генератор педагогических идей

Высшую награду в первой республиканской олимпиаде «Білікті басшы – 2021» завоевала руководитель сельской школы из Глубоковского района Рыскуль Муратбекова.

В Восточном Казахстане есть немало руководителей педагогических коллективов, которые отличаются блестящими управленческими навыками и выполняют свою работу на высоком уровне. Одна из них – директор Прогрессовской средней школы Рыскуль Муратбекова.

Приняв участие в национальной олимпиаде «Білікті басшы – 2021», решением общественного объединения «Білім шыңы» и Президентской молодёжной организации «Жас Ұлан» она завоевала Гран-при.

Победители были выбраны в результате двухдневных заочных испытаний, в рамках которых конкурсанты представляли свои визитные карточки и рассуждали на тему успешности, выполняли письменное аналитическое задание и отвечали на управленческие видеокейсы.

Педагог из глубинки доказала экспертному жюри: для того чтобы быть лучшим, необязательно работать в топовой школе.

Самое главное – условия олимпиады не предусматривают региональный отбор, то есть буквально каждый директор школы мог принять в ней участие, если ему есть что сказать и показать экспертному сообществу. Более того, совершенно неважно, в какой школе работает директор.

– Особенность этого конкурса в том, что победа достаётся не тому, кто представляет лучшую школу, а тому, у кого есть реальный управленческий потенциал и кто своими усилиями делает учебное заведение лучше, насколько это возможно, – рассказывает Рыскуль Муратбекова.

По её словам, олимпиада дала возможность директорам сельских, поселковых и городских школ заявить о себе, поделиться своим опытом.

Рыскуль Муратбекова всего год возглавляет сельскую школу, но уже успела вывести её показатели на достойный уровень. Признаётся, что быть руководителем непросто. Особенно если коллектив женский, активный, работоспособный. Здесь нужен не столько педагогический профессионализм, сколько самообладание и сдержанность, гибкость и спокойствие. А когда директор – капитан, который спокойно стоит у руля большого корабля, на него с уверенностью и надеждой смотрят и учителя, и ученики, и родители.

В школе на сегодняшний день обучаются 152 учащихся, трудятся 22 педагогических работников, все имеют высшее образование, 16 учителям присвоена высшая и первая категории. Качество знаний учащихся составляет 61 процент, средний балл по итогам ЕНТ – 90.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Р. Муратбековой

Глубоковский район