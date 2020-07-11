Где живут серые великаны?

В поселке Белоусовка Глубоковского района поселились кролики-великаны.

Для трудолюбивой семьи Петрашовых источником гордости и дополнительного дохода служит подсобное хозяйство. В нём есть гуси, утки, но особая гордость фермеров – кролики гигантской породы фландр.

Денис Петрашов с детства знаком со всеми премудростями животноводства. Его родители всю жизнь держали большое хозяйство – коров, коз, свиней, но особенно молодому человеку нравилось выращивать кроликов. И сейчас интерес к этому делу не пропал.

Наталья, супруга Дениса, тоже выросла в частном доме с большим хозяйством. Ухаживать за животными – дело для нее привычное. Вот решение и не заставило себя ждать. На семейном совете утвердили – пора заняться кролиководством.

Началось все с парочки гигантских вислоухих. Чистопородных фландров купили в начале этого года у заводчиков из Усть-Каменогорска, которые привезли кроликов из Чехии. Поняв, что способы ухода за ними практически не отличаются от тех, что применяют к обычным кроликам, смело стали расширять стадо. Благо, кролики очень быстро размножаются. А их детеныши, вырастая, примерно через полгода становятся новыми производителями.

Для начала Денис построил дома для братцев-кроликов. Не только в сказке у этих животных есть дом, у белоусовских фермеров получились целые хоромы. Внутри отдельные клетки для каждого кролика. Их заселили ни много ни мало – 70 голов. В клетках в автоматических поилках всегда есть чистая вода. Это немаловажный фактор при разведении длинноухих. Ведь на сколько процентов кролику не будет хватать воды, на столько и замедлится его рост. Зимой кролики обитают в клетках в сарае, а летом – на свежем воздухе. На мини-ферме соблюдается строгий санитарный режим, так что серьезность этой работы налицо.

– Во всем мире кролики породы фландр ценятся за большой вес (каждый из этих «пушистиков» дает более пяти килограммов мяса), устойчивость к инфекциям, доброжелательный нрав и высокую молочную продуктивность самок, – рассказывает Денис.

Фландры относятся к мясным породам. Всего за полгода они набирают до 10-15 килограммов веса. С обычными кроликами, максимальный вес которых не превышает и семи килограммов, таких великанов не сравнить.

– Фландры – самые тяжеловесные кролики. Я порой даже на руки взять этих животных не могу, чтобы продемонстрировать покупателям, уж очень тяжелые. Но при этом большая часть веса – это именно мясо, сала у них практически нет, – добавляет Наталья.

Если верить Всемирной паутине, фландры, или фламандские кролики, признаны во всем мире одной из древнейших и популярнейших пород. Считается, что они не отличаются особой красотой, некоторые их считают даже уродливыми, но думается, что эти обвинения несправедливы. Да, кролики-фландры массивны и немного неуклюжи, большие уши их напоминают листья лопуха, но эти увальни со своими толстыми опущенными лапами похожи на милых породистых щенков.

В некоторых странах, кстати, эта порода широко распространена в качестве домашнего питомца. Несмотря на свои размеры, гигантские фландры не менее любимы хозяевами, чем декоративные кролики. Благодаря своему довольно высокому интеллекту и замечательному спокойному и дружелюбному характеру, фландры-гиганты хороши для жизни среди людей, животные превосходят по этим показателям своих декоративных ушастых собратьев.

Наталья признается, что не всегда рука поднимается на ушастого, но все-таки выращивают их на мясо. Крольчатина считается ценным диетическим продуктом, в нем мало жиров и много белка, кроме того оно гипоаллергенно. Спросом пользуется не только крольчатина. Многие покупают у них фландров для разведения в личном подворье.

В целом, фермеры считают, что содержать кроликов – удовольствие недорогое. Домашние зайцы – существа неприхотливые. Летом – травка, зелень, капуста, зимой – комбикорм, сено. Кстати, чтобы прокормить животных зимой, необходимо заготовить по одному тюку сена на каждого. В короткий период времени при правильном уходе фермер может получить вкусное диетическое мясо, ценное меховое сырье и пух в большом количестве. Кролик удваивает свой вес на шестой день, а к 45 дням увеличивает вес в 10 раз.

Казалось бы, что еще может быть проще разведения кроликов? Но это только вершина «животноводческого айсберга», только то, что видит неосведомленный человек, не вникая во все подробности этого дела. Содержать гигантов гораздо хлопотнее, чем их собратьев. Едят они больше, а вес набирают дольше обычных кроликов. К тому же, как правило, в потомстве у «бельгийцев» не 12-15 кроликов, а всего пять или шесть.

– Есть у них еще одна особенность: если у одного кролика появляется какая-то инфекция, то падёж всего стада неизбежен. Поэтому мы покупаем для своих гигантов специальные витамины и корма, делаем необходимые прививки, – говорит Денис.

Как признается фермер, в зиму животные теряют свой вес. На это влияет рацион питания. Корма уже не такие, как летом, когда в пище присутствует зелень, множество витаминов. Зимой кроликам приходится «сидеть на диете»: кушать сено и комбикорм.

Денис утверждает, что кролиководство стало для него не только прибыльным бизнес-проектом, но еще и своеобразной психотерапией. Фермер готов возиться с кроликами часами. В процессе отдыхает душой и наслаждается близостью с окружающей природой.

Посильный вклад в семейное дело вносят их трое детей, с удовольствием ухаживая за животными. Супруги с малых лет учат своих деток секретам кролиководства.

Недавно решили вывести свою породу вислоухих – неприхотливых, устойчивых к местным погодным условиям. Для этого приобрели семейные пары кроликов-великанов калифорнийской породы и немецких строкачей. К концу года фермеры планируют увеличить поголовье до 300 особей.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район