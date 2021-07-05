Гарант академической честности

«Фирменные» дипломы впервые выдал один из ведущих вузов региона.

Первыми обладателями новых документов об окончании вуза стал 21 выпускник ВКТУ имени Д. Серикбаева факультета базовой инженерной подготовки, из которых четверо защитили дипломы с отличием.

Новоиспечённых физиков, математиков и IT-специалистов в режиме видеотрансляции поздравил председатель правления – ректор Восточно-Казахстанского технического университета Жасулан Шаймарданов.

– Уважаемые выпускники! Вручая вам сегодня дипломы собственного образца, университет даёт гарантию того, что подготовил хороших специалистов. Мы уверены, что это позволит вам быть более конкурентоспособными на рынке труда, – сказал Жасулан Шаймарданов.

Как рассказали в пресс-службе ВКТУ, диплом собственного образца имеет уникальный идентификационный номер, который закреплён за конкретным студентом и сохранится в Национальной образовательной базе данных. Это позволит в любое время проверить подлинность диплома. Высокая степень защиты документов гарантирована – бланки изготавливаются на Банкнотной фабрике Национального банка РК.

Собственные дипломы станут залогом качественного образования, показателем здоровой конкуренции между вузами, критерием ответственности перед клиентами и ориентиром на прозрачное и честное образование.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников