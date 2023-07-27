Футбол на улице Фасадной

Микрорайон Новая Согра областного центра знаком каждому жителю. Он возник как рабочий посёлок одного из крупнейших металлургических предприятий региона. Для комфортного проживания населения и обновления инфраструктуры городские власти и УКТМК реализуют здесь ряд совместных проектов.

В конце минувшей недели прошла традиционная встреча акима города Жаксылыка Омара с жителями микро-

района.

Встреча прошла в неформальном формате, в импровизированном фронт-офисе на открытой площадке. Здесь же любой желающий мог задать вопросы и в случае необходимости написать заявление представителям Левобережного РЭС АО «ОЭСК», АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками города Усть-Каменогорска», а также городских отделов земельных отношений, архитектуры и градостроительства; жилищных отношений; занятости и социальных программ; образования.

Жители активно интересовались вопросами образования, медицинского обеспечения, автобусными маршрутами, прикрепления к дошкольным учреждениям, освещения улиц, санитарной вырубки деревьев, ремонтом дорожного покрытия, гравийной отсыпки дорог, установкой детских площадок… словом, всем тем, что касается каждого, делает жизнь безопаснее и комфортнее.

Жаксылык Омар подробно рассказал о реализованных проектах и планах по благоустройству микрорайона.

– Основная задача наших встреч – обсудить все запланированные проекты с жителями, – отметил аким города. – По многочисленным просьбам горожан был проведён гравийный ремонт дорог дачных сообществ «Восточник», «Титан», «Металлург-3». Проведена модернизация уличного освещения на 25 улицах. Заменены лампы на современные светодиодные светильники в количестве 725 штук.

В рамках комплексного благоустройства в сквере по улице Фасадной проложены тротуарные дорожки, современное освещение, установлены две детские площадки, также футбольное поле с искусственным газоном, лавочки, мусорные урны.

Планируются работы по гравийному ремонту на улицах Узбекская, Подхоз СЦК и переулке Безымянный общей площадью 12006,1 кв. метров.

– Один из актуальных вопросов для жителей микрорайона – это ремонт очистных сооружений, износ которых составляет 80 процентов. В данный момент готовится проектно-сметная документация. Планируется строительство здания биофильтра на сумму более 268 млн тенге, данные средства будут выделены из средств ЧС, – сообщил аким города.

Ещё одна горячая тема – подготовка к отопительному сезону, которая идёт в Усть-Каменогорске полным ходом. На Согринской ТЭЦ согласно плану ведутся ремонтные и подготовительные работы. Однако предприятие испытывает дефицит кадров.

– Чтобы решить эту проблему, выделен земельный участок для строительства арендного жилья. Планируем выдавать гранты для молодёжи по техническим специальностям в различные учебные заведения, – рассказал Жаксылык Омар.

Ещё один наболевший вопрос – своевременный вывоз ТБО. Было дано разъяснение, что жители могут самостоятельно заключать договоры с профильными предприятиями и ИП на вывоз ТБО. Также был разъяснён алгоритм действий, если условия договора не выполняются.

Встреча прошла динамично, открыто, состоялся конструктивный диалог с жителями. По мнению многих согринцев, результат работы местной власти заметен. На многие вопросы получены оперативные ответы здесь и сейчас, без долгой волокиты и хождения по кабинетам. Такой формат людям по душе.

В этот же день в сквере по улице Фасадной состоялось открытие футбольного поля. Жаксылык Омар встретился с представителями местной футбольной команды, поинтересовался качеством покрытия газона и подарил ребятам спортивный инвентарь.

По словам юного футболиста, ученика средней школы № 23, это поле стало настоящим подарком для детворы в период летних каникул. Ребята с удовольствием оттачивают здесь своё мастерство и демонстрируют футбольные финты.

Альмира Нуртаева