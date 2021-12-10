Образование

Фундамент для будущего

10.12.2021
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В Риддере увеличивается количество учреждений дошкольного образования.  

По информации акимата Риддера, за годы независимости в городе проделана серьёзная работа по развитию дошкольного образования. В частности, обеспечено строительство и восстановление зданий детских садов. Ранее приватизированные объекты возвращены в государственную собственность, увеличено количество открытых частных детских садов и мини-центров. Построено три детских сада и один восстановлен.   

– Заботиться о подрастающем поколении и создавать комфортные условия для развития детей, значит, закладывать фундамент будущего процветающего общества страны, – отметили представители городского акимата. – В Казахстане этому вопросу уделяется пристальное внимание. Такая работа продолжается и сегодня.   

По данным акимата моногорода, из 17 детских дошкольных учреждений действуют четыре частных, 11 государственных дошкольных организаций, один детский сад – начальная школа и один мини-центр. Охват детей дошкольным воспитанием и обучением увеличился в шесть раз – с 15 процентов в 1999 году до 100 процентов в текущем.  

За последние пять лет на 140 человек увеличилось количество педагогов дошкольных организаций. Их профессионализм также растёт. Сегодня высшую и первую категорию имеют 31 процент из них.  

Ерик Абитов  

Риддер  

10.12.2021
363

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