Фундамент для будущего

В Риддере увеличивается количество учреждений дошкольного образования.

По информации акимата Риддера, за годы независимости в городе проделана серьёзная работа по развитию дошкольного образования. В частности, обеспечено строительство и восстановление зданий детских садов. Ранее приватизированные объекты возвращены в государственную собственность, увеличено количество открытых частных детских садов и мини-центров. Построено три детских сада и один восстановлен.

– Заботиться о подрастающем поколении и создавать комфортные условия для развития детей, значит, закладывать фундамент будущего процветающего общества страны, – отметили представители городского акимата. – В Казахстане этому вопросу уделяется пристальное внимание. Такая работа продолжается и сегодня.

По данным акимата моногорода, из 17 детских дошкольных учреждений действуют четыре частных, 11 государственных дошкольных организаций, один детский сад – начальная школа и один мини-центр. Охват детей дошкольным воспитанием и обучением увеличился в шесть раз – с 15 процентов в 1999 году до 100 процентов в текущем.

За последние пять лет на 140 человек увеличилось количество педагогов дошкольных организаций. Их профессионализм также растёт. Сегодня высшую и первую категорию имеют 31 процент из них.

Ерик Абитов

Риддер