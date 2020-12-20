Фотомир Светланы Артюшиной 

Имя Светланы Артюшиной широко известно не только в Семее, но и далеко за его пределами. Её фотографии, сделанные на закатах и рассветах, радуют глаз и дарят людям прекрасное настроение.

Любовь к родному городу «дышит» буквально в каждом кадре талантливого фотографа. Вот и на днях Светлана Артюшина выиграла сразу три международных фотоконкурса, представив на суд жюри городской пейзаж Семея зимним морозным утром и своего любимца – кота Фому, лихо «управляющего» автомобилем.

Впервые фотоаппарат – обычную плёночную «мыльницу» – Светлана взяла в руки в конце 1990-х годов, когда работала в городском Дворце культуры администратором. Она организовывала концерты авторской и бардовской музыки. А в свободное время стала увлекаться фотографией. И её репортажные снимки охотно брала для своих публикаций ныне известный в Казахстане журналист, собкор «Рудного Алтая» в Нур-Султане Айгуль Биданова. Кстати, она сыграла в творческой судьбе Светланы Артюшиной свою особую роль. Айгуль не только поощряла начинающего фотографа продолжать работу, но и подвигла к выбору новой профессии, связанной с фотографией.

Это случилось в начале 2000-х годов, когда Светлана, выйдя замуж, с головой окунулась в новую жизнь, завела хозяйство и забросила далеко на антресоль свою старенькую «мыльницу». Однажды, случайно увидевшись, подруги обменялись новостями, и Айгуль попеняла Светлане, что она зарывает свой талант.

– Вот тогда, посоветовавшись с близкими, я и решила изменить профессию, а в итоге изменила всю свою жизнь. Купила первый «зеркальный» фотоаппарат, и стала заниматься репортажной съемкой, – вспоминает Светлана.

Именно этот вид съёмки – репортажи – больше всего привлекает нашу героиню. При всём уважении к коллегам, работающим в студии, Светлана категорически отказывается заниматься студийной фотосъёмкой.

– Не моё. Мне важны новые впечатления, новые места и кадры. Поэтому не расстаюсь с фотоаппаратом ни на минуту. Куда бы ни отправилась, он всегда со мной. Ведь никогда не знаешь, где встретишь интересный и красивый кадр, – отметила фотограф.

Поэтому для Светланы Артюшиной прогулки по родному городу, особенно осенью, когда вокруг такие яркие краски, – это всегда повод для новой фотосессии. Как истинный профессионал, она не бежит сломя голову фотографировать всё подряд. Чтобы добиться нужного кадра, надо обладать известным терпением. Здесь главное – дождаться нужного освещения. Поэтому фотосъёмка ранним утром или в первой половине дня – напрасный труд. Лучше всего выходить на фотоохоту после трёх часов по полудни, когда солнечный свет преломляется над землей под нужным углом. Тогда и снимки выходят волшебные, они в буквальном смысле светятся.

А ещё Светлана очень любит фотографировать закаты. Уже несколько снимков, где она остановила мгновение, получили премии на различных фотоконкурсах профессиональных художников. Так, в 2017 году фотография Светланы Артюшиной «Закат в Семее» в тематической категории «Города» была отмечена третьим местом в фотоконкурсе «Мой Казахстан» Qazaq Geography. Ещё одна работа «Закат. Занятия во вторую смену закончились – школьники идут домой» тоже получила высокую оценку жюри на одном из фотоконкурсов.

И всё же самый знаменитый закат Артюшиной – фоторабота «Закат в автобусе», снятый в 2018 году. Фотография заняла третье место в конкурсе «Мой Казахстан», организованном республиканским общественным объединением Qazaq Geography. Этот же снимок был отмечен премией и в родном городе. На областной выставке художественной фотографии, организованной в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», «Закат в автобусе» занял второе место в категории «Любимый город».

– Не знаю, как такое получается, но я всегда чувствую, что сегодня мне удастся сделать фотографию, которая обязательно выиграет на одном из фотоконкурсов. Потому что чётко знаю, куда мне нужно идти, в какое время суток и где лучше всего выбрать удачную точку для самого верного ракурса. Как правило, интуиция меня не подводит, – поделилась секретами мастерства Светлана Артюшина.

Однажды, спеша по делам, она осознала, какое красивое утро её окружает. Эта мысль заставила остановиться, включить фотоаппарат и сделать фото «Зимнее утро», где в кадр вошла часть музея Абая и только что отреставрированное здание деревянной мечети. Запорошенные инеем деревья, зимний город, замерший ранним утром в ожидании нового дня, всё это не могло не откликнуться в душах истинных художников.

Семейчане восхищались снимком, выложенным Светланой в социальных сетях. А профессионалы посчитали, что эта фоторабота достойна официальной награды. Да не одной. Сразу в двух фотоконкурсах снимок был отмечен в разных номинациях. 30 ноября 2020 года фотография «Зимнее утро. Жизнь в городе просыпается» заняла второе место в международном конкурсе тематических фотографий «Улицы городов», организованном на сайте Фотоконкурс.ру. И через несколько дней после этого – 4 декабря – этот же снимок выиграл в номинации «Раскрытие темы» в международном конкурсе «Уличный пейзаж» сайта ФотоПризёр.ру.

Но не только городские пейзажи вдохновляют фотографа на новые интересные работы. Светлана обожает выезжать в окрестности города, чтобы сделать серии сельских фоторепортажей. Практически всегда в поездки по родному краю Светлана берёт с собой кота Фому. Это не просто любимец, он главный герой многих фоторабот Артюшиной. Рыжий огонёк делает кадры живыми, яркими, сочными.

Кстати, именно Фома, усаженный хозяйкой за руль автомобиля, стал победителем международного фотоконкурса сайта ФотоПризёр.ру в номинации «Оригинальность».

А в 2018 году в конкурсе социальных фотографий Make it clear, состоявшемся в Алматы, Светлана Артюшина стала лучшим социальным фотографом, представив снимок «Охота на мусор», на котором корова пасётся в куче бытовых отходов.

Отдельной темой фоторабот является краеведческая деятельность Светланы Артюшиной. Член краеведческого общества «Прииртышье», она является постоянным участником экспедиций и поездок краеведов Семея. Её фотокамера помогает запечатлеть уникальные памятники истории, исследовательскую работу краеведов, красоты природы родного края, моменты отдыха и задушевной беседы у самовара с дымком.

Светлана с удовольствием выступила соавтором Михаила Ситуды, который написал книгу о торговых домах Семипалатинска, здания которых сохранились до наших дней. Светлана Артюшина делала снимки современных зданий именно с той точки, с которой его снимали более ста лет назад. Это был интересный и познавательный проект. И такая работа будет продолжена.

– Уверена, что именно фотоконкурсы стали для меня той площадкой, которая позволяет поднимать профессиональный уровень. Участвуя в них, учусь у своих коллег, внимательно рассматриваю каждый кадр, разбираю его «по полочкам». А ещё обязательно учусь на различных семинарах, онлайн-курсах знаменитых фотографов. И даже окончила курс операторской съёмки и монтажа. Видеть жизнь через объектив – моё призвание, – откровенно призналась Светлана Артюшина.

Софья Соболевская

Фото Светланы

Артюшиной