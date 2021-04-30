Фитнес как жизненное кредо

В Посланиях Главы государства народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев делал акцент, что необходимо довести ожидаемую продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет. При этом акцент делается не только на развитии системы здравоохранения, но и на пропаганде спорта и здорового образа жизни.

В этом отношении основы здорового образа жизни нужно закладывать с детских лет, тогда в жизни ждёт успех практически во всех сферах. Так считает дипломированный фитнес-тренер из Усть-Каменогорска Ольга Шмидт-Кривец.

Ольга родилась и выросла в областном центре Восточного Казахстана в обычной семье, с хорошими отметками окончила городскую школу № 7.

– Со школьных лет обожала уроки физкультуры и НВП, а также всё, что связано с познанием природы и человека, – призналась Ольга. – С большим удовольствием занималась художественной гимнастикой. Попробовала свои возможности в различных видах спорта – карате, плавании, танцах, даже участвовала в любительских соревнованиях. Больших спортивных достижений не имелось, но любовь к активному образу жизни была всегда. У меня было максимально активное детство, любила подвижные игры во дворе, коньки, лыжи.

ВЫБОР ПУТИ

По примеру мамы, Ольга планировала поступить в медицинский институт, хотела стать врачом и лечить людей. Мама работала в операционном блоке, и когда девушка однажды увидела, как там всё происходит, сразу поняла, что это не для неё.

– Ещё со школы начала интересоваться фитнесом, – добавила тренер. – Тогда дома были кассеты с видеоуроками знаменитой топ-модели Синди Кроуфорд. Я долгое время занималась по ним самостоятельно. Когда записалась в фитнес-зал на занятия шейпингом, с восхищением смотрела на инструкторов и хотела стать такой же подтянутой, стройной, уверенной. Позже начала сама вести занятия по тай-бо. Параллельно училась на факультете иностранных языков. Затем приняла решение получить второе высшее образование, но уже по специальности «Физкультура и спорт». Совершенствовала свои навыки. Посещала в Новосибирске международную школу фитнеса. Получила несколько сертификатов и дипломов как персональный тренер, инструктор тренажёрного зала и по всем топовым направлениям – аквааэробике, шейпингу, пилатесу и другим.

Молодой специалист работала в разных спортивных клубах города. В общей сложности более десяти лет вела групповые занятия. Затем её больше стала увлекать индивидуальная работа.

ФИТНЕС-ТУРЫ

По мнению Ольги, в тренажёрный зал каждый посетитель приходит по разным причинам. Одни – пообщаться в компании единомышленников, другие – улучшить форму к лету, третьи – для хорошего самочувствия, ведь уже давно доказано, что при занятиях спортом выделяются гормоны радости, поднимается настроение. Самая благодатная аудитория – люди, для которых фитнес – это просто образ жизни. Они не могут иначе, их тело привыкло к приятным нагрузкам и ждёт тренировок, потому что это просто часть жизни.

– На групповых занятиях трудно угодить всем из-за разного уровня физической подготовки, возраста, условий, – говорит она. – В группе единый ритм, одинаковые для всех упражнения, ограничения по инвентарю. Когда работаешь индивидуально, то для достижения цели можешь использовать все инструменты. Также мне пришла идея проводить тренировки на свежем воздухе. Одна из знакомых тренеров организовала такой фитнес-тур, и я посмотрела, как это делается. Затем стала проводить аналогичные выездные программы сама. Сначала мы на неделю выезжали на Бухтарму и Рахмановские ключи, чтобы усиленно тренироваться. Затем появилась возможность совершать поездки за границу.

Тренер говорит, что всегда большую роль играет саморазвитие. По её мнению, ко всему нужно подходить комплексно. Например, для создания красивых форм недостаточно только тренировок, нужно позаботиться и о правильном питании. Поэтому она окончила Академию нутрициологии и стала консультантом в этой области.

Рассказывая об этом направлении, собеседница подчеркнула, что для комфортного самоощущения не нужно фанатично подсчитывать каждую калорию, отказывая себе в любимых блюдах. Достаточно просто заменить вредные продукты на более полезные. Например, вместо кондитерских изделий, перенасыщенных пищевыми добавками и сахаром, – натуральный мёд, вместо литров газировки и кофе – домашние компоты, зелёный чай, овсяной отвар, вместо майонеза – нежирный йогурт. Даже такой простой шаг позволит легко потерять пару килограммов и не набрать их снова. И, конечно, нужно помнить о сочетаемости продуктов, чтобы лишнее не оседало на боках. Пищевые привычки тоже тренируются! Не зря говорят, что диета только помогает сдвинуть вес с мёртвой точки, а дальше она должна стать ежедневной привычкой.

БОГИНЯ ВНУТРИ

– Ещё более важна духовная составляющая успеха, – отметила Ольга. – Желание познать себя, почему я так думаю, чувствую или поступаю, привело меня к духовным практикам Это придаёт мне сил смотреть на мир позитивно, понимать законы Вселенной и жить полноценно и ярко. Если делиться опытом с молодым поколением, то мой совет прост – всегда слушайте себя, свои настоящие чувства и искренние желания, но помните, что нужно отстаивать не только свои границы, но и слышать других людей. Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Как относишься к миру, как видишь его, так и мир отвечает тебе. Если излучаешь позитив, принятие, добро, спокойствие – то притягиваются такие же люди и ситуации.

Не секрет, что в зал зачастую приходит больше представительниц прекрасного пола, чем сильной половины человечества. Поэтому, работая с большим количеством женщин разных возрастов, социального статуса, национальности и религии, Ольга поняла одну очень важную вещь – женщина может стать кем хочет, при условии, что у неё в первую очередь хорошие отношения с самой собой и она живёт в гармонии со своим уникальным внутренним миром.

– Можно проводить много времени в спортзале, сидеть на диете, но мечта о красивом теле так и останется мечтой, – добавила Оля. – Ведь тело – это отражение того, что происходит в душе. Например, если в человеке сидит обида и он боится выражать свои чувства, большая вероятность, что его тело будет накапливать лишний вес. Тот, кто стесняется себя и чувствует неуверенность, вряд ли сможет гордиться красивой осанкой. Таких примеров можно приводить много, о чём сигнализирует тело через психосоматику. Чтобы стать красивой, стройной, нужно научиться доверять себе. В своё время я сама прошла путь от неуверенной в себе девушки с кучей комплексов до успешной женщины, наслаждающейся каждым моментом своей жизни.

Сегодня Ольга – счастливая жена и мать. С супругом Василием, с которым они познакомились в зале (он тоже работал тренером), воспитывают полуторагодовалого сына Даниила.

Ева Ким

Фото из архива Ольги Шмидт-Кривец