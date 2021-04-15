 «Финансовые инъекции» от крупных инвесторов

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь – март 2021 года. В ходе заседания о развитии ВКО за отчётный период доложил глава региона Даниал Ахметов.

По официальной информации, экономика Казахстана, несмотря на серьёзное влияние глобального экономического кризиса, демонстрирует постепенный рост показателей. Стабильный подъём наблюдается в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, есть положительные тенденции в машиностроении, автомобилестроении, фармацевтике, химической промышленности, металлургическом производстве, лёгкой промышленности. До конца года ожидается положительная динамика в нефтедобывающей отрасли. В секторе услуг высокие темпы роста отмечены в отрасли информатизации и связи.

– В целом мы видим тенденцию постепенного улучшения показателей в базовых отраслях экономики. По итогам января – марта текущего года по шести из семи основных показателей отмечается рост социально-экономического развития в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, – отметил Аскар Мамин.

Глава Правительства по итогам заседания поручил руководителям государственных органов продолжить работу по достижению плановых показателей в различных отраслях экономики страны.

Восточно-Казахстанская область за первый квартал текущего года обеспечила рост по шести из семи показателей социально-экономического развития. Некоторые подробности об этом глава региона сообщил на своей странице в социальных сетях, выделил основные моменты и тренды, которые наблюдаются на сегодняшний день.

Большую роль в секторе реальной экономики ВКО традиционно играет развитая промышленная отрасль, на неё возлагаются определённые надежды и с её развитием связаны текущие и перспективные планы, проекты.

– Выросли объёмы промышленной продукции на 108,1 процента, – отметил Даниал Ахметов. – Продукции сельского хозяйства – на 102, инвестиций в основной капитал – 106,4, строительных работ – 106,1 процента. Введено в эксплуатацию 101 тыс. кв. м жилья.

С учётом существующих реалий особенно актуальным является состояние малого и среднего бизнеса, как важной части экономики региона. Руководство области делает акцент на одном из важнейших показателей, объективно отражающих явные тенденции в деловой среде Восточного Казахстана.

– Рост количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составил 106 процентов, – подчеркнул глава региона. – Поступления в местный бюджет выросли на 114 процентов.

Развитию экономики, социальной сферы в любой складывающейся ситуации могут реально способствовать «финансовые инъекции». Приток капитала всегда стимулирует деловую активность, становится катализатором процессов в основных или смежных, а также сервисных отраслях. Поэтому в число первоочередных задач входит создание в регионе благоприятных условий для потенциальных инвесторов.

– Ведётся планомерная работа по привлечению инвестиций в экономику области, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Сформирован пул из 55 инвестиционных проектов на 4,1 трлн тенге в промышленности, агропромышленном комплексе, в сфере туризма, энергетики, торговли и логистики с реализацией в период до 2025 года.

На заседании Правительства при рассмотрении и обсуждении вопросов отмечена важность мер по стабилизации цен на социально значимые товары, проведению сельскохозяйственных ярмарок, установке социальных полок в торговых объектах, ежедневному мониторингу и активному освещению этой работы в средствах массовой информации.

Особое внимание уделено вопросам охраны жизни и здоровья казахстанцев, мерам профилактики, лечения.

– Также рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране – сообщил аким области. – Аскар Узакпаевич поручил всем акимам обеспечить полную готовность коечного фонда, а также доступность вакцинации с использованием общественных мест, в том числе торговых центров.

Подготовил Меир Токобаев

Фото из открытых источников