Система электронного билетирования запускается в автобусах Усть-Каменогорска.

В Центре управления пассажирскими перевозками сообщили, что с 19 июня жители областного центра смогут оплачивать поездки в автобусах с помощью транспортных карт Oskemencard. Запуск системы в автобусах будет поэтапным, но с 19 июня к электронному билетированию будет подключён общественный транспорт практически всех крупных перевозчиков города.

– Запуск системы электронного билетирования в автобусах позволит перейти общественному транспорту Усть-Каменогорска на использование современного и инновационного способа оплаты. В процессе эксплуатации система зарекомендовала себя с надёжной стороны, поэтому мы масштабируем её на самый популярный вид транспорта в городе, – отметил директор ТОО «ЦУПП» Аби Алменбетов.

После этого городской общественный транспорт полностью перейдёт на современную и удобную систему оплаты, ранее система электронного билетирования заработала в трамваях и маршрутных такси.

– Наши специалисты уже установили, настроили и проверили работу оборудования в автобусах. Система готова к запуску и приёму транспортных карт, – рассказал руководитель отдела внедрения и сопровождения ПО ТОО «IBA Казахстан» Евгений Серёгин.

Работать система электронного билетирования будет так же, как и в трамваях: при входе в автобус, на поручне, установлено специальное устройство – валидатор. К нему для оплаты проезда прикладывается транспортная карта Oskemencard. Отметим, что валидаторы расположены возле каждой двери, а сам процесс оплаты картой происходит практически моментально, поэтому время посадки и выхода из общественного транспорта существенно не изменится. Также если приложить карту к валидатору второй раз, то списание денег не произойдёт, а только отобразится баланс на экране.

Финальный этап введения электронного билетирования в автобусах позволит пассажирам использовать одну транспортную карту Oskemencard для оплаты проезда во всех видах общественного транспорта города: автобусах, трамваях и микроавтобусах. Разработчики – специалисты белорусской компании IBA – подчёркивают, что система автоматически распознает вид транспорта и списывает нужную сумму.

Купить (или пополнить) карты можно в специальных точках продаж, расположенных в разных районах областного центра, которых уже более двадцати. С полным перечнем и адресами можно ознакомиться на сайте ЦУПП – раздел «Точки продаж». Отметим, что если карта потеряется, но сохранятся чеки, то баланс можно будет перенести на новую (для этого нужно будет обратиться в ЦУПП).

Все льготы, которые действовали в городском общественном транспорте, сохраняются. Но для этого нужно по заявлению оформить специальную льготную карту, которая выпускается бесплатно (стоимость обычной – 500 тенге). Отметим, что льготный проезд будет действовать только при использовании специальной картой, при оплате наличными стоимость останется полной. Подробная информация о таких картах и их оформлении – на сайте ЦУПП, раздел «Льготные карты».

Также в ЦУПП отметили, что после запуска системы в автобусах будет введён дифференцированный тариф: стоимость проезда по транспортной карте останется прежней, а за наличный расчёт – увеличится. В автобусах и микроавтобусах стоимость оплаты за наличные вырастёт до 130 тенге, в трамваях – до 120 тенге.

По всем вопросам можно обратиться в call-центр ТОО «ЦУПП» с 9 до 18 часов (в будние дни) по телефону 70-09-07.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников