Финальная четверть учебного года

Как будут учиться школьники Казахстана в четвёртой четверти?

На этот волнующий миллионы казахстанцев вопрос ответили спикеры пресс-конференции, прошедшей в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК в Нур-Султане.

Как отметила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, третью четверть в традиционном и комбинированном формате окончили 2,3 млн школьников Казахстана, а 1,1 млн – дистанционно, что составляет 34 процента от общего числа.

Вопрос формата обучения в четвёртой четверти 25 марта 2021 года рассмотрела Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В результате решено, что ученики из регионов, входящих в «зелёные» и «жёлтые» зоны риска по КВИ, продолжат обучение в комбинированном формате. Как и прежде, небольшие школы до 300 учащихся будут работать в традиционном формате. При этом в одном кабинете могут находиться не более 25 учеников. Также актуальным остаётся правило «один кабинет – один класс», один урок будет длиться 40 минут.

Занятия по восполнению пробелов в знаниях также продолжатся по решению руководства учебных заведений. Разрешено индивидуальное обучение во внеурочное время в группах не более 15 человек.

В этих сравнительно безопасных зонах школьникам разрешено не носить маски, но они приветствуются, уточнила руководитель управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Марал Рахимжанова.

Школьная форма также не требуется, лишь опрятная и удобная для ребёнка одежда.

Переход полностью на дистанционное обучение в таких регионах разрешён по заявлению родителей, которые переживают за здоровье своих чад.

Работа столовых и школ-интернатов продолжится по согласованию.

Предметы, которые будут проводиться дистанционно, школы определят самостоятельно, но МОН рекомендовало включить в этот список музыку, труд, графику, основы предпринимательства и бизнеса. А вот физкультуру лучше перенести из помещения на свежий воздух.

Обучение в школах из регионов в «красной» зоне продолжится так же, как и в третьей четверти. То есть комбинированно будут учиться дети в 1 – 5 классах (в международных школах – в 1 – 7) и в выпускных 9, 11 (12) классах. Младшие – не более 25, старшие – не более 15 человек в классе.

При этом формат обучения школ будет меняться по решению местных санврачей в зависимости от нахождения в зоне риска. Ужесточение будет проходить после пяти дней после перехода в «худшую» зону, а смягчение – после семи дней после перехода в более благоприятную зону.

– Заявления для поступления детей в первые классы можно отправить через портал Электронного правительства. При этом требуются только четыре документа: заявление, свидетельство о рождении, медицинский паспорт и две фотографии 3 на 4 сантиметра, – отметила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

Школы в первый класс принимают шестилетних детей и тех, кому в текущем календарном году исполнится шесть лет. Ожидается, что в следующем 2021-2022 учебном году в школы пойдут около 340 тысяч первоклассников.

По итогам учебного года учащиеся 9 классов будут сдавать три экзамена: письменный экзамен по языку обучения в форме эссе; письменный экзамен по математике (алгебре); письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с другим языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения.

Учащиеся 11 классов будут сдавать четыре экзамена: письменный экзамен по языку обучения в форме эссе; письменный экзамен по алгебре и началам анализа; тестирование по истории Казахстана; тестирование по казахскому языку в школах с другим языком обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан