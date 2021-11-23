Фестиваль творческих затей

Выставка-ярмарка мастеров рукодельного искусства прошла в Усть-Каменогорске.

Для представителей творческого объединения «Белая сова» и любителей handmade минувшее воскресенье стало, без преувеличения, особенным. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции в областном центре состоялась выставка-ярмарка изделий ручной работы. Отметим, что мероприятие прошло в рамках празднования Всемирного дня рукоделия. Были соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

– К сожалению, в связи с карантинными мерами мы были вынуждены отказаться от проведения традиционных фестивалей творчества. Общение было только в онлайн-формате, – рассказала руководитель творческого объединения «Белая сова» Диана Филиппова. – Людям, которые занимаются творчеством, обязательно хочется поделиться результатами с окружающими, порадовать их, услышать отзывы, пообщаться. Поэтому, когда появилась возможность провести фестиваль, все мастера оживились, у них загорелись глаза. Кстати, за полтора года наше объединение пополнилось новыми умельцами, что не может не радовать.

Порадовали гостей выставки-ярмарки и представленные изделия. Устькаменогорцы с неподдельным интересом и искренним восхищением рассматривали необыкновенные глиняные свистульки, эксклюзивные украшения из бисера, меха, натуральной кожи и меди, картины, написанные маслом и вышитые крестиком, стильные куклы Тильды, уютный текстиль, ароматное мыло ручной работы, индейские талисманы – ловцы снов и волшебные амулеты, обереги, тотемы… Чувствовалось, что каждое изделие ручной работы хранит в себе душевное тепло мастера.

– Когда узнала, что пройдёт фестиваль творчества, не спала двое суток, готовилась, – поделилась одна из мастериц, Ирина Кабанюк. – Даже усталости не было, наоборот, чувствовался эмоциональный подъём. На душе было радостно, что смогу показать свои работы и пообщаться с другими мастерами. Это придаёт силы творить дальше.

К слову, Ирина представила на выставке-ярмарке стильные изюминки к образу – украшения и… защитные маски для лица. Не трудно догадаться, что поводом их создания стала пандемия…

– Моя знакомая попросила сшить ей маску не такую, как у всех, – с улыбкой сказала мастерица. – С этого всё и началось. Сейчас в коллекции каких только экземпляров нет, но самые популярные – с вышивкой в виде стрекозы.

В рамках фестиваля творчества мастера провели несколько мастер-классов для детей, а также разыграли множество призов. Атмосферу праздника поддержали танцевальные коллективы областного центра, которые продемонстрировали свои зажигательные творческие номера.

– Хочу выразить благодарность мастерам творческого объединения и артистам, которые подарили хорошее настроение и заряд энергии. В период пандемии нам этого так не хватает, – поделилась впечатлениями жительница Усть-Каменогорска Татьяна Зарипова. – Плюс к хорошему настроению я приглядела несколько сувениров для родных к предстоящим зимним праздникам.

Татьяна Кравченко

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