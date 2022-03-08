Её сердце отдано детям

В современном мире, несмотря на внешнюю хрупкость и мягкость, женщины ежедневно ведут заботу о своей семье и доме и отлично справляются с ролью руководителей. Это доказывает на своём примере Ольга Батуева.

На протяжении 12 лет Ольга Николаевна руководит Усть-Каменогорским детским центром оказания специальных социальных услуг, где проводится социальная адаптация, физическая реабилитация детей в возрасте от полутора до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с психоневрологическими патологиями. Свой трудовой путь в этом учреждении она начала в 1995 году – была воспитателем, инструктором по лечебной физкультуре, занималась методической работой.

– Соглашаясь на должность руководителя, я была наполнена энергией и желанием создать в учреждении домашнюю атмосферу, уют, максимально помочь нашим детям, – рассказывает Ольга Николаевна.

Ежедневно она отдает своё сердце и душу детям, нуждающимся в помощи. Активно внедряет в практику современные педагогические технологии, которые способствуют развитию и интеграции детей в общество.

– Реабилитационный процесс в нашем учреждении строится на индивидуальном подходе с учётом возможностей каждого ребенка. Мы изучаем и внедряем методы и технологии реабилитации, социализации детей с особыми потребностями, которые имеются в Казахстане и за рубежом. С 2020 года в нашем центре внедряется одна из современных международных систем классификаций больших моторных функций при детском церебральном параличе – GMFCS, – отмечает Ольга Николаевна.

По её словам, данная система позволяет оценивать двигательное развитие ребёнка и прогнозировать дальнейшие перспективы. В соответствии с этим выстраивается индивидуальная программа для каждого малыша. Кроме того, большое внимание уделяется методикам сенсорной интеграции, которая помогает детям почувствовать и понять окружающий мир.

Всё это даёт свои положительные результаты. Трое воспитанников учреждения прошли полную реабилитацию, с них снята инвалидность, 38 детей перешли на обучение в общеобразовательные детские сады и школы, 12 детей обучаются в школе-интернате «Ак-ниет», четыре ребёнка перешли на инклюзивное обучение в коррекционные классы общеобразовательных школ, 12 детей после окончания средней школы продолжили обучение в колледжах Усть-Каменогорска.

Можно с уверенностью сказать, что только искренняя любовь к детям, преданность своему делу, вложение множества сил и стараний позволили юным подопечным Ольги Николаевны обрести полноценную жизнь.

– Когда я вижу положительную динамику – это лучшая мотивация для меня. Работа наполняет мою жизнь. Но, конечно, для любой женщины главная роль – роль мамы. У меня уже взрослая дочь, и семья – это моя поддержка, надёжный тыл, который помогает реализоваться и достичь целей. Но при этом я стараюсь быть опорой для своей семьи, окружая их любовью и заботой, – говорит Ольга Батуева.

Главное желание нашей героини в преддверии Международного женского дня – видеть счастливые глаза и искренние улыбки ребят.

– Близится один из самых светлых и радостных праздников в году. Для меня это праздник весны. Он дарит отличное настроение, тепло, энергию, вдохновляет быть красивой, счастливой и дарить радость окружающим. Это прекрасный повод для того, чтобы выразить свои чувства всем близким, – поделилась она.

Дарья Антон

Фото из архива Ольги Батуевой