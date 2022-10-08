Эстетика национальной одежды

С уникальными экземплярами традиционной и обрядовой одежды казахов Восточного Казахстана могут ознакомиться посетители областного музея-заповедника.

Выставка «Эстетика казахского народного костюма» в Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике всецело погружает зрителей в необыкновенный мир казахской национальной одежды. Каждый из представленных экспонатов имеет свою историю и глубокое значение.

Как подчеркнули экскурсоводы, национальная одежда – уникальное явление казахской материальной культуры. Это одна из самых древних ступеней цивилизации, развивающаяся и претерпевающая изменения.

– У казахского народа с давних времён сформировался свой стиль национальной одежды. Об этом свидетельствуют и археологические работы, проводимые в области, – отметила заместитель руководителя Управления культуры ВКО Роза Толемысова. – Сегодня вниманию гостей представлены ценные экспонаты из фондов музея-заповедника. Проведение подобных мероприятий необходимо, прежде всего, для патриотического воспитания молодёжи.

По её мнению, современным казахстанцам следует стремиться к тому, чтобы элементы казахской национальной одежды были не просто музейными экспонатами, а прочно вошли в повседневную практику.

– У нас немало мастеров, способных умело сочетать национальный колорит и современные требования. Нужно поддерживать их и всячески популяризировать их труды, – добавила Роза Толемысова.

В их числе член Союза художников Республики Казахстан Куляш Акашова, чьи авторские работы заняли особое место в экспозиции. Разнообразные женские костюмы, украшенные уникальной вышивкой, сразу же приковали к себе восторженные взгляды публики.

На протяжении многих лет Куляш Акашова занималась пошивом одежды в национальном стиле, а в 90-х годах стала учредителем и директором производственного комбината «Терме», основной задачей которого было сохранение казахского декоративно-прикладного искусства.

– В ПК «Терме» шили чапаны, камзолы, головные уборы и другие элементы одежды, а также создавали предметы интерьера. Надо сказать, в то время мало кто занимался пошивом национальной одежды. Примечательно, что у нас работали и русские девушки, которым мы объясняли, что такое кимешек, алаша, сырмак, какие бывают орнаменты, – поделилась Куляш Акашова.

Директор областного музея-заповедника Арсен Тен вручил мастеру декоративно-прикладного искусства благодарственное письмо за многолетнее плодотворное сотрудничество.

В целом, выставка состоит из более чем 250 экспонатов. Это мужские и женские костюмы на все времена года, повседневные и парадные наряды, национальные костюмы ХХ – ХХІ веков, одежда для детей, девушек и юношей.

– В зависимости от занимаемого статуса, одежда отличалась кроем, объёмом, украшениями. Костюм символизирует индивидуальность человека опредёленной этнической или социальной группы. Понятие одежды на этапах развития казахского общества входило в состав целостной идеологии слова «құт», которая относилась к понятию изобилия, достатка, богатства, – отметили сотрудники музея-заповедника.

В ходе экскурсии они рассказали и о том, что наши предки вкладывали особый смысл в орнаменты, придавали большое значение символам, считая их не только украшениями, но и оберегами. По их словам, в орнаменте прослеживается неповторимое отражение истории. Он отличается яркой самобытностью и играет важную роль в сохранении культурных традиций казахского народа.

– Территория Восточного Казахстана была заселена племенами Среднего жуза. Несмотря на то, что во многих районах региона одежда окончательно изменилась, многие элементы традиционной казахской национальной одежды сохранились до наших дней. Казахи региона стараются сочетать традиционные элементы с повседневными и праздничными костюмами современного европейского образца, – рассказали в музее.

Стоит отметить, вместе с яркими тюбетейками, камзолами, кожаной обувью, колпаками и чапанами гости могут ознакомиться со сценическими костюмами Народных артистов СССР и Казахстана Розы Баглановой и Бибигуль Тулегеновой. Несомненно, многим будут интересны серебряные ювелирные украшения XVIII – начала ХХ веков, экземпляры национальных ковров, сундуков и другие предметы материальной культуры.

Выставка «Эстетика казахского народного костюма» продлится до 5 декабря.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета