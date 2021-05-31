Эстафета принята

Необычный метод привлечения студентов к профилактике и борьбе с коррупцией применили в одном из вузов Восточного Казахстана.

Для студентов ВКТУ им. Д. Серикбаева организовали квест, но не совсем обычный – антикоррупционный. В нём юноши и девушки должны были решить криминалистические, интеллектуальные и творческие задачи, направленные на воспитание честности и нулевой терпимости к коррупции.

Как рассказали в пресс—службе университета, первая студенческая антикоррупционная квест-игра AntiParaCraft-2021 была проведена Кокшетауским университетом имени Шокана Уалиханова. Социальный челлендж подхватили студенты Восточно—Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева, которые в свою очередь передадут эстафету студентам Университета имени Шакарима города Семея.

Перед началом старта игры удачи восточноказахстанским студентам пожелал по видеосвязи руководитель республиканского центра «Парасат жолы» Садибек Тугел.

В игре приняли участие четыре команды, представлявшие отраслевые школы ВКТУ им. Д. Серикбаева и высшего IT—колледжа этого вуза. Оценивали конкурсантов эксперты в области антикоррупции, преподаватели технического университета и филиала Академии государственного управления при Президенте Казахстана по ВКО, а также представители СМИ.

Задания для ребят были непростые, но от этого не менее интересные. Студенты, доказывая свою точку зрения в вопросе антикоррупции, демонстрировали владение ораторским искусством, вспоминали «Слова назидания» Абая и отвечали на вопросы из «чёрного ящика». Кроме того, они прошли тест на академическую честность и показали домашнюю заготовку – театрализованное представление. Капитаны команд блеснули эрудицией в решении ситуационных заданий.

– Квест-игра – это способ донести информацию до общества в увлекательной, ненавязчивой форме. В игре студенты продемонстрировали креативность, инициативность, новаторство, старались грамотно выражать свои мысли, отношение к такому социальному злу, как коррупция, – поделился своими впечатлениями руководитель Управления превенции и добропорядочности Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Архат Бейсембаев.

По решению жюри Гран—при завоевала команда «Лига справедливости» Школы исследований Земли и окружающей среды, первое место досталось команде «Альянс юстиции» Школы бизнеса и предпринимательства, второе – команде «Чистые руки» Школы машиностроения. Третьего места удостоилась команда IT—колледжа «5 тысяч тенге».

– Ещё с детства родители и учителя внушали нам, что брать или давать взятки – это преступление, – рассказывает Ерен Геминхан, студент первого курса. – Теперь и в вузе с помощью таких мероприятий мы можем продемонстрировать свою твёрдую позицию в этом вопросе. Несмотря на то, что сейчас у нас сессия и времени на подготовку к квесту было мало, наша команда сыграла неплохо. Заняли первое место!

Аида Жумекенова

Фото пресс-службы ВКТУ им. Д. Серикбаева