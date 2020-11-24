Есть контакт 

За десять месяцев этого года Департаментом юстиции ВКО оказано 4946 государственных услуг. Нарушений сроков оказания госуслуг и поступивших жалоб не было.

Об этом сообщил руководитель ведомства Нургали Андасов в рамках проекта Antikor. Live.

В ходе прямого эфира он рассказал о деятельности Департамента юстиции ВКО и результатах работы в сфере исполнительного производства, праворазъяснительной работы и оказания юридической помощи населению.

По проекту «Шығыс – адалдық алаңы» с проблемными вопросами в департамент обратились 22 жителя. Они получили удовлетворительные ответы. Большинство этих вопросов касается деятельности частных судебных исполнителей, регистрации прав на недвижимое имущество.

По словам Нургали Андасова, Департамент юстиции ВКО всегда открыт для граждан, жители области ежедневно могут обращаться для получения онлайн-консультаций по вопросам, касающимся деятельности органов юстиции.

Ания Есмухамет