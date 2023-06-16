Есть что сказать?

Перед утверждением какого-либо проекта всегда проводятся общественные слушания. Они позволяют неравнодушным людям обозначить свою позицию в принятии решений по вопросам охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

Как подчёркивают специалисты ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области», Экологический кодекс РК предусматривает проведение общественных слушаний в обязательном порядке для всех проектов, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду. Их проводят в процессе осуществления экологической экспертизы.

С требованиями к организации можно ознакомиться в «Правилах проведения общественных слушаний». Отметим, для наиболее значимых проектов, оказывающих воздействие на окружающую среду, предусмотрено проведение открытых собраний, а также публичных обсуждений – на Едином экологическом портале.

Как пояснили специалисты ведомства, размещать объявления и материалы, выносимые на слушания, следует на Едином экологическом портале, в специальной рубрике «Опубликованные общественные слушания». Заинтересованные лица там могут также узнать обо всех намечаемых слушаниях и в указанное время принять в них участие.

Ознакомиться с материалами можно и на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа в разделе «Деятельность», рубрика «Общественные слушания».

Кроме обязательных интернет-ресурсов инициатор обязан публиковать объявления о намечаемых слушаниях в СМИ или иных источниках, доступных заинтересованной обществен-

ности.

– Участие в слушаниях могут принять все желающие, чтобы высказать своё мнение по рассматриваемому проекту, – подчёркивают в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования. – Для этого следует пройти регистрацию, предъявив документ, удостоверяющий личность. Ведь все вопросы, замечания, предложения общественности заносятся в протокол, с указанием данных того, кто их озвучил.

Затем протокол общественных слушаний публикуется на тех же интернет-ресурсах, под объявлением об их проведении. А результаты рассматриваются и учитываются при осуществлении экологической экспертизы. При этом рассмотрению подлежат вопросы в рамках оценки воздействия на окружающую среду.

Артём Захаров