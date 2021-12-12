Если песня из сердца льётся

Певица, заслуженный деятель Республики Казахстан Баян Сагынбаева отметила своё 70-летие.

Баян Сагынбаева – уроженка села Караул Абайского района. В 1966 году на республиканском конкурсе она сыграла роль Карагоз в спектакле по пьесе Мухтара Ауэзова «Карагоз». Спустя год народный театр Абайского района представил на Всесоюзном конкурсе в Москве пьесу «Жалбыр» Беимбета Майлина, где главную роль Кадишы также сыграла Баян Сагынбаева. По итогам конкурса она была удостоена высокого звания лауреата Всесоюзного Ленинского комсомола, тогда ей было всего 16 лет.

В селе Караул прошёл творческий вечер, посвящённый юбилею артистки. Приветственной речью мероприятие открыл аким Абайского района Нуржан Абдыкаримов. Свои наилучшие пожелания высказали поэт, член Союза писателей Казахстана, кавалер ордена «Құрмет» Толеген Жангалиев, кавалер ордена «Парасат» Тасболат Битенов, почётный гражданин Абайского района Жаксыбек Екибаев, акын-импровизатор, член Союза писателей Казахстана Дамеш Омарбаева.

Решением районного маслихата Баян Сагынбаевой присвоено звание «Почётный гражданин Абайского района». Глава района Нуржан Абдыкаримов и секретарь районного маслихата Ерлан Лдибаев поздравили певицу и вручили ей нагрудный знак.

Своими творческими номерами вечер украсили артисты народного ансамбля песни и танца «Қаламқас».

В завершение виновница торжества поблагодарила всех собравшихся за тёплые поздравления и пожелания.

Гульжан Естаева

Фото ОВП Абайского района

Абайский район