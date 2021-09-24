ЕНПФ: персональный подход

«Рудный Алтай» продолжает знакомить своих читателей с нюансами пенсионного обеспечения, в которых помогают разобраться специалисты ВКО филиала АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

– Мои средства сверх порога достаточности, изъятые для улучшения жилищных условий, вернулись в ЕНПФ. Почему это могло произойти?

– Возврат единовременной пенсионной выплаты происходит, если получатель не предоставил уполномоченному оператору – АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» – документы, подтверждающие её использование, и деньги оставались невостребованными в течение 45 дней с даты их поступления на специальный счёт. Возврат осуществляется автоматически.

Также возврату подлежит и остаток денег на специальном счёте, если они были использованы не в полном размере.

После того как изъятые пенсионные накопления заявителя возвращаются в ЕНПФ, в течение двух дней с даты их поступления они снова зачисляются на индивидуальный пенсионный счёт и отображаются в выписке. Если при изъятии пенсионных накоплений получатель решил сразу оплатить индивидуальный подоходный налог, то он вернётся обратно на индивидуальный пенсионный счёт вместе с неиспользованной выплатой. Если возврату подлежит только часть выплаты, на индивидуальный пенсионный счёт вернётся подоходный налог в размере 10 процентов от возвращённой суммы. То есть вкладчику не нужно дополнительно подавать какие-то заявления и документы.

В последующем вкладчик имеет право подавать заявление уполномоченному оператору на изъятие средств сверх порога достаточности пенсионных накоплений неограниченное количество раз.

– К сожалению, пандемия коснулась нашей семьи – мы потеряли отца. Могу ли я наследовать его пенсионные накопления?

– Деньги, накопленные на индивидуальных пенсионных счетах, являются собственностью вкладчика (получателя) и хранятся в Фонде бессрочно, даже в случае его смерти.

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления за счёт обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством РК.

Наследование пенсионных накоплений осуществляется по завещанию или по закону. Когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных гражданским законодательством, имеет место наследование по закону.

Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан, для приобретения наследства наследник должен его принять путём подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Наследство должно быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

Также, в соответствии с положениями пункта 5 статьи 50 указанного выше закона, в случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления и не достигшего общеустановленного пенсионного возраста, его семье либо лицу, осуществившему погребение, ЕНПФ выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах размера 52,4-кратного месячного расчётного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счёте средств.

В случае если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счёте получателя после осуществления единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размер минимальной пенсии, установленный на соответствующий финансовый год, данный остаток выплачивается как выплата на погребение.

Следует отметить, что ограничение по сроку обращения в ЕНПФ за единовременной выплатой на погребение действующим законодательством не предусмотрено, в связи с чем выплата на погребение при предоставлении документов, предусмотренных законодательством, может быть осуществлена даже по истечении нескольких лет после смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ.

– У меня возникла проблема с трудоустройством, но хотелось бы, чтобы шёл пенсионный стаж. Как это сделать?

– Подтверждением трудового стажа является участие в накопительной пенсионной системе, то есть ежемесячные обязательные пенсионные взносы на индивидуальный пенсионный счёт.

Граждане, которые временно не работают или имеют непостоянный доход, могут продолжить своё участие в НПС путём уплаты единого совокупного платежа (ЕСП). Платёж заменяет собой четыре обязательных платежа: индивидуальный подоходный налог; обязательный пенсионный взнос в ЕНПФ; обязательное социальное отчисление в Государственный фонд социального страхования (ГФСС); социальный взнос в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС).

Таким образом, ЕСП даёт возможность на облегчённых условиях платить все платежи и участвовать в системах социального обеспечения, обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, с правом выбора медицинского учреждения.

Также участник системы может получить социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребёнка, ухода за ребёнком.

Кроме пополнения своих пенсионных накоплений в ЕНПФ для плательщиков ЕСП в будущем есть возможность получать базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

ЕСП подлежит уплате общей суммой через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (например через АО «Казпочта»).

Плательщиками ЕСП налоговая отчётность не предоставляется. Регистрация (уведомление) начала деятельности и заявление о приостановлении (прекращении) деятельности не требуются. Физлицо признаётся плательщиком ЕСП со дня, в котором произведена его уплата. При этом ЕСП может уплачиваться за текущие и последующие месяцы календарного года. Но обязательно надо указать месяц, за который производится платёж. Это важно для учёта трудового стажа.

Прекращение уплаты означает, что физическое лицо больше не является плательщиком ЕСП.

– Я работаю на вредном производстве. Должен ли работодатель ежемесячно перечислять к 10 процентам моих обязательных пенсионных взносов плюс ещё пять процентов обязательных профессиональных пенсионных взносов за свой счёт? Как я могу контролировать их перечисление?

– Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – деньги, перечисленные агентами за счёт собственных средств в единый накопительный пенсионный фонд в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда, профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников.

ОППВ уплачиваются не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов, если только ваш работодатель не является хозяйствующим субъектом, к которому применяется специальный налоговый режим в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК. Контролируют перечисление ОППВ налоговые органы, и в случае если работодатель своевременно не перечислит средства на ваш счёт, с работодателя налоговыми органами взыскиваются средства, которые подлежат перечислению на ваш счёт в ЕНПФ с начисленной пеней за каждый день просрочки.

Вы можете контролировать состояние своих пенсионных счетов как по обязательным, так и по обязательным профессиональным пенсионным взносам. Для этого можно лично обратиться в любой из офисов ЕНПФ. Там можно узнать о состоянии счёта, а также заключить дополнительное соглашение о выборе способа получения информации. Удобнее всего интернет-информирование – через личный кабинет или мобильное приложение ЕНПФ. Выбрав этот способ, вы сможете контролировать свой индивидуальный пенсионный счёт в любое удобное для вас время. Если у вас есть электронная цифровая подпись, то проверять свою выписку и выбрать способ информирования можете без посещения Фонда.

– Работая по договору, должна ли я сама оплачивать обязательные пенсионные взносы (ОПВ)?

– Если одной из сторон договора ГПХ является налоговый агент (юридические лица, ИП и лица, занимающиеся частной практикой), они осуществляют обязательные пенсионные взносы с доходов, выплачиваемых фрилансерам.

Если же вы заключили договор ГПХ как физическое лицо, не являющееся налоговым агентом, то уплата ОПВ является вашим правом, а не обязанностью. То есть вы можете по своему усмотрению осуществлять ОПВ в свою пользу через банки второго уровня или «Казпочту» на реквизиты Государственной корпорации «Правительство для граждан» для их дальнейшего перевода на индивидуальный пенсионный счёт в ЕНПФ.

Следует отметить, если вы воспользуетесь этим правом, это позволит не только увеличить сумму пенсионных накоплений, но и обеспечить более высокий размер базовой пенсионной выплаты, поскольку при её расчёте учитывается трудовой стаж и стаж участия в накопительной пенсионной системе.

Выплаты – онлайн

Для получения выплат за счёт добровольных пенсионных взносов вкладчики могут подать заявление онлайн.

Как пояснили в областном филиале Фонда, в целях повышения качества оказываемых услуг, для удобства получателей и экономии их времени ЕНПФ реализовал возможность подачи заявления о назначении пенсионных выплат, сформированных за счёт добровольных пенсионных взносов и начисленного на них инвеcтиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет, дистанционно, посредством личного кабинета на сайте enpf.kz.

Услуга по подаче заявлений о назначении пенсионных выплат предоставляется получателям, имеющим в ЕНПФ пенсионные накопления, за счёт обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (лицам, имеющим инвалидность 1 или 2 группы, – бессрочно); за счёт ДПВ (лицам, достигшим 50-летнего возраста); лицам, имеющим инвалидность; лицам, имеющим пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет.

– Для подачи заявления получателям необходимо иметь электронную цифровую подпись, – отметили специалисты Фонда. – Отслеживать статус исполнения зарегистрированного в АО «ЕНПФ» заявления на выплату можно также на сайте enpf.kz с помощью услуги «Мои заявления на выплаты/переводы» в разделе «Электронные сервисы».

Напомним, добровольные пенсионные взносы – это деньги, которые вносятся вкладчиками (получателями) по своей инициативе в ЕНПФ. Их могут вносить как физические лица в свою пользу, так и физические и юридические лица в пользу третьего лица. При этом размер и периодичность уплаты ДПВ устанавливаются физическим или юридическим лицом самостоятельно.

С 1 мая текущего года вступили в силу изменения в Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», в соответствии с которыми:

— основанием для открытия индивидуального пенсионного счёта для учёта ДПВ является в том числе поступивший в ЕНПФ первый ДПВ. Таким образом, вкладчику (получателю) нет необходимости посещать офис ЕНПФ. Идентификация физического лица, в пользу которого производятся ДПВ, осуществляется по его персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платёжного поручения при перечислении ДПВ, а все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения, ЕНПФ получает из соответствующих информационных систем государственных органов;

— право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счёт ДПВ возникает в том числе у лиц, имеющих пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет.

По сведениям ЕНПФ, на 1 августа 2021 года после вступления в силу вышеуказанных изменений правом на получение пенсионных выплат за счёт ДПВ, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет, воспользовались порядка 2,8 тысячи получателей путём подачи в офисах ЕНПФ. Сейчас заявление на выплату накоплений за счёт ДПВ можно подавать не выходя из дома.

Бахыт Сарсембаева, Аида Жумекенова

Фото из открытых источников