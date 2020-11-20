Ему и карты в руки 

Пример талантливого молодого человека из Усть-Каменогорска Дархана Ашимова доказывает, что благодаря стараниям можно достичь всех поставленных целей.

Дархан родился в селе Каменка Уланского района. Успешно окончив школу, поступил в ВКТУ имени Д. Серикбаева на специальность «Приборостроение». Именно здесь, в стенах университета, его жизнь обрела новые краски, ведь помимо учёбы он занимался творчеством и общественной деятельностью. Как и многие студенты, был фанатом и постоянным участником «Студенческой весны».

Одним из ярких событий, произошедших в тот период, можно назвать поездку в Польшу по программе академической мобильности. Полгода Дархан учился в Люблине.

– Это мой первый выезд за границу. Были трудности, но опыт получил грандиозный. Приобрёл много друзей по всему миру. С одним приятелем из Турции продолжаем тесно общаться до сих пор, – поделился собеседник.

Интересно, знал ли Дархан тогда, что это было только начало захватывающих приключений, приятных знакомств и потока новых знаний?..

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С АБАЯ

Для того чтобы, будучи студентом казахстанского вуза, отправиться за рубеж по программе академической мобильности и отучиться там семестр, необходимо знание иностранного языка. По этому критерию Дархан Ашимов подходил, так как хорошо владел английским.

Интерес к языку Шекспира у него появился ещё в школьные годы. В седьмом классе он участвовал в Абайских чтениях на английском языке и занял в этом конкурсе второе место.

– Однажды сестра услышала, как я читаю на английском языке, и посоветовала пользоваться транскрипциями. Тогда я начал чаще обращаться к словарю и узнавать, как произносятся те или иные слова. Пришлось разбираться самому, но это принесло свои плоды. С появлением в моей жизни Интернета всё стало ещё проще, можно было смотреть разные шоу на английском, – сказал Дархан. – Уже тогда мне было интересно почувствовать разницу между американским и британским произношением. Поэтому старался создать вокруг себя подходящую языковую среду.

И УЧИТСЯ, И УЧИТ

Получая степень бакалавра, герой нашей статьи параллельно и сам проводил занятия, при этом совершенно бесплатно. В течение двух лет он занимался волонтёрством в Американском уголке. Вёл дебатный клуб и клуб публичных выступлений. В первом случае – обучал школьников и студентов дебатировать на английском языке, отстаивать свою точку зрения. А во втором – учил их читать тексты на публике, выступать с презентациями. Своими знаниями об ораторском искусстве он пытался поделиться с учениками.

– Тогда я был энтузиастом в этой области и хотел, чтобы таким образом люди могли развивать языковые навыки. Было приятно видеть отдачу от членов клуба, – отметил Дархан.

Как только эпидемиологическая ситуация в регионе нормализуется, работа клубов возобновится в прежнем режиме. Ведь проводить дебаты онлайн не так легко.

БЕШБАРМАК ПО-БРИТАНСКИ

Благодаря своим умениям и знанию иностранного языка Дархан получил отличную возможность, которая предоставляется не каждому. В апреле 2018 года ему позвонили из фонда Taiburyl и предложили стипендию с полным покрытием расходов для обучения в Kingston University в Лондоне.

– Сначала я не поверил, подумал – это шутка. Оказалось, обучение будет бесплатным, если победить в конкурсе. Шанс на победу был более чем реальным. Мою кандидатуру предложил деканат, основываясь на моём уровне владения английским, успехах в учёбе и активной внеучебной деятельности, – вспоминает молодой человек. – Ещё мне нужно было сдать IELTS. Несмотря на то, что для подготовки было всего пять дней, я сдал этот экзамен с первой попытки, набрав нужный балл – 6,5. После собрал необходимые документы, написал эссе. В итоге удалось выиграть грант.

Грант на обучение в магистратуре в одном из лучших университетов Лондона был в кармане, но это ещё не всё. Нужно было пройти языковые курсы, улучшить навыки письма и разговорной речи. Впереди ждали лекции, задания, лабораторные работы и диссертация.

Конечно, помимо получения знаний от ведущих специалистов, у магистранта из Восточного Казахстана появилась возможность поближе познакомиться с Великобританией, её жителями, их культурой и бытом. На вопрос, чем примечателен менталитет британцев, собеседник ответил, что они всегда открыты, вежливы. И продавцы в магазинах весьма любезны.

– Они часто извиняются, даже когда случайно заденешь кого-то плечом, тебе обязательно в ответ скажут «sorry». Зачастую люди живут так, как им удобно. А если их что-то не устраивает, говорят об этом прямо, но спокойно, – пояснил Дархан.

Для многих иностранцев в первую очередь важно, чтобы местная кухня пришлась по вкусу. Но британская еда нашего земляка не впечатлила. По его словам, она высококалорийная. К счастью, Лондон – мультинациональный город, здесь можно насладиться лучшими блюдами разных стран. Кроме того, всегда можно приготовить еду самому.

Безусловно, казахстанец скучал по дому и привычным блюдам. В поисках чего-то родного он обнаружил ресторан восточной кухни, где можно было заказать лагман, манты, бешбармак. Один из сотрудников этого заведения говорил по-русски. Он рассказал, что здесь и раньше бывали студенты из Казахстана, с которыми он с удовольствием общался в столице Великобритании.

ВСТРЕЧА С СЭМВЕЛЛОМ ТАРЛИ

С Дарханом случались и вовсе невероятные приключения. Однажды на территории университета, где он учился, в ходе строительных работ была найдена бомба времён Второй мировой войны. Всех студентов эвакуировали, и нашему земляку пришлось уйти из общежития.

– Нас выселили и распределили в другое общежитие. Взял с собой самое необходимое – документы и технику, одежду, – рассказал Дархан Ашимов. – Как раз в это время мои друзья из КАСУ приехали в Лондон.

Когда ребята совершали покупки, я остался на улице. Скучая, рассматривал всё вокруг и увидел мужчину, проходящего мимо, им оказался один из актёров популярного сериала «Игра престолов» – Джон Брэдли-Уэст, который исполнил роль Сэмвелла Тарли.

Так случайность стала поводом для неожиданной встречи и непринуждённого разговора с кумиром.

ЭТО ТВОЯ КАРТА?

В свободное от учёбы время магистрант из Усть-Каменогорска проводил различные мероприятия, находясь в рядах Международного сообщества студентов. Одним из запомнившихся событий можно назвать «Открытый микрофон», где студенты демонстрировали публике свои таланты. Кто-то писал стихи, кто-то пел, танцевал, а Дархан показывал фокусы.

Карточной «магией» он начал заниматься несколько лет назад. Пришёл к этому по воле случая.

– Друг попросил привезти из Польши специальную колоду карт. Я выполнил его просьбу, он показал некоторые фокусы, и меня это заинтересовало. Собравшись группой приятелей, мы начали учиться карточным трюкам. Помогли Интернет и книги, – пояснил Дархан.

Его коронный фокус – «Три карты Монте». Суть в том, что перед зрителем раскладываются три любые карты. Обычно среди них бывает туз. Иллюзионист демонстрирует реквизит, затем переворачивает их рубашками вверх, перемешивает и спрашивает, где туз. Найдёт его зритель или нет, зависит от фокусника.

Во время исполнения фокуса случаются и неудачи. По словам Дархана Ашимова, люди очень любопытны, даже могут вырвать карту из рук во время номера. Также ошибку может совершить сам иллюзионист, главное – ловко выйти из ситуации.

– Самыми сложными для меня являются фокусы Дэвида Блейна. Так как там много нюансов, на которые нужно обращать внимание. К примеру, нужно уметь грамотно прятать карты или даже заранее предугадать, что скажет зритель, – поделился молодой фокусник.

По его мнению, чтобы грамотно создавать иллюзию, человеку нужно быть разговорчивым и гибким. Часто что-то может пойти не так, а неуверенность в голосе и дрожащие руки могут только усугубить ситуацию. Важно понимать, что это совсем не то, что зрители хотят видеть. Человек должен быть полностью погружён в развлечение.

Помимо «Открытых микрофонов», одарённый молодой человек выступал с магическими номерами на улицах Лондона и на концертах в ВКТУ. В основном сейчас он выступает в роли ведущего разных мероприятий, а фокусы стали хорошим хобби.

НУЖНО БОЛЬШЕ ОШИБОК

Дархан признаётся: в карточной магии, ораторском мастерстве, учёбе и любых других сферах жизни важнее всего не бояться совершать ошибки.

– Чем больше ошибок – тем больше опыта. Они рано или поздно приведут к успеху. Главное – анализировать причины их возникновения, исправлять и двигаться дальше, – подытожил Дархан Ашимов.

Гульжан Естаева