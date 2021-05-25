Экзамены без стрессов

Во всех школах области завершился учебный год, а для выпускников 9 и 11 классов наступила горячая пора экзаменов.

Этот учебный год закончили почти 193 тысячи школьников, из них 16,3 тысячи – учащихся девятых классов и свыше 8,7 тысячи – выпускников 11 классов.

Уже с 28 мая девятиклассники начнут сдавать выпускные экзамены. В этом году их будет три вместо четырёх. Ученики 11 классов сдают четыре государственных выпускных экзамена вместо пяти.

На знак «Алтын белгi» претендуют 752 выпускника, 476 выпускников получат аттестат о среднем общем образовании особого образца. Из девятых классов на аттестат с отличием претендуют больше 1,8 тысячи учеников.

Важно, что теперь после завершения экзамена в течение 15 минут письменные работы обучающихся, претендующих на знак «Алтын белгi», обязательно должны быть отсканированы и направлены в Управление образования в электронном виде. Для проведения проверки создана специальная комиссия. Решения по присуждению знака отличия будут приняты не позднее 12 июня.

– Если выпускник получил на экзамене неудовлетворительные оценки, повторную итоговую аттестацию проведут с 11 по 19 июня. Ученики, заболевшие коронавирусом во время выпускных экзаменов, будут освобождены от итоговой аттестации. Оценки в этом случае выставят в аттестат на основании годовых отметок. Если выпускник является контактным лицом, то он будет сдавать экзамены в дистанционной форме, – пояснила руководитель управления образования Сайрангуль Жумадилова.

Единое национальное тестирование в этом году полностью переведено в электронный формат. Напомним, тестирование стартовало 6 мая, с его результатами можно участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта. Для поступления в вузы на грант зарегистрировались 6 864 выпускника из Восточного Казахстана.

Представители Департамента по обеспечению качества в сфере образования вошли в список наблюдателей при проведении тестирования. Как рассказала руководитель ведомства Зейнеп Махсутова, абитуриенты могут сдать ЕНТ два раза, при этом они сами выбирают дату и время тестирования. Для участия в конкурсе на получение гранта поступающие могут предъявить сертификат с лучшим результатом.

– Созданы беспрецедентные условия, чтобы дети могли без ажиотажа пройти тестирование. Ещё одно преимущество – результаты можно узнать сразу после завершения. Также участник ЕНТ сразу увидит вопросы, на которые дал неправильные ответы, – отметила Зейнеп Махсутова.

В настоящее время в тестировании приняли участие уже 1780 человек. За нарушение установленных правил удалено 16 человек.

Дарья Антон

Фото из открытых источников