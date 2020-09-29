Экономные закупки 

По результатам мониторинга процессов государственных закупок, в регионе сэкономлено свыше 600 миллионов тенге.

В рамках проекта ANTIKOR LIVE состоялся прямой эфир, организованный проектным офисом «Шығыс – адалдық алаңы» с участиемзаместителя руководителя Управления государственных закупок Восточно-Казахстанской области Рустама Баирбекова. Обсуждено обеспечение открытости и прозрачности при проведении государственных закупок в рамках акции «Месяц противодействия коррупции общественностью».

Руководитель проектного офиса Маржан Бахыт поинтересовалась

актуальными вопросами в сфере государственных закупок. Рустам Баирбеков рассказал о новых изменениях в законодательстве и специальных правилах государственных закупок. Кроме того, он проинформировал о минимизации человеческих факторов, которые могут привести к коррупции, а также рассказал об особенностях автоматизированной системы портала.

С начала года региональный антикоррупционный департамент проводит мониторинг процессов государственных закупок, запланированных посредством единого окна закупок. В настоящее время в результате проведенной работы сэкономлено 642,7 млн бюджетных средств.

Ерик Абитов