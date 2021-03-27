Экономия налицо

В Казахстане продолжается работа по установке общедомовых приборов учёта тепла и воды в многоквартирных жилых домах.

Приборы учёта тепла позволяют жителям домов экономить порядка 30 процентов расходов, ведь оплата идёт за фактически потреблённое тепло.

Такая мера позволяет повысить степень учёта потребления населением водных и энергетических ресурсов. Более того – это работа на перспективу, ведь она поможет в дальнейшем внедрить единую интеллектуальную информационную систему в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В свою очередь цифровизация всей системы обеспечит прозрачность и сделает «умной» всю инфраструктуру ЖКХ.

Несмотря на то, что вопросом приборизации занялись ещё несколько лет назад, обеспечение многоквартирных жилых домов приборами учёта тепла и воды в Восточном Казахстане происходит не так быстро, как хотелось бы.

По информации заместителя руководителя Управления энергетики и ЖКХ Нурлана Рамазанова, в регионе 4690 многоквартирных жилых домов, из которых техническую возможность для установки общедомовых приборов учёта воды имеют 3553. На сегодняшний день только в 673 домах установлены приборы учёта. Это лишь 18,9 процента от общего числа.

– В Усть-Каменогорске 1184 дома имеют техническую возможность, но установлен 281 общедомовой прибор учёта воды, в Семее из 1187 домов приборы установлены в 400, в Риддере 539 жилых домов, из них только 12 имеют счётчики. Ни одного прибора учёта воды не установлено в Аягозе и Шемонаихе, – отметил Нурлан Рамазанов.

С приборами учёта тепловой энергии ситуация обстоит более оптимистично. Техническую возможность для установки ОПУТ по области имеют 3196 домов, из них 1299 домов, или 41 процент от общего числа, сегодня пользуются общедомовыми приборами. Наибольшее количество приборов учёта тепла установлено в Семее, на втором месте – Усть-Каменогорск, далее следуют Аягоз и Риддер. В Шемонаихинском районе не было установлено ни одного прибора.

При этом в рамках государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» стоит задача до 2025 года полностью обеспечить казахстанцев общедомовыми приборами учёта с дистанционной передачей данных. В связи с этим заместителем акима ВКО Бакытжаном Байахметовым утверждён график приборизации в разрезе городов и районов области. До конца 2021 года планируется достижение 80 процентов приборизации многоквартирных жилых домов в регионе. По словам Нурлана Рамазанова, согласно графику, в этом году необходимо установить 2474 прибора учёта воды и 1486 приборов учёта тепла.

Чтобы обсудить этот вопрос, в Восточном Казахстане провели совещание с заместителем председателя АО «КазЦентр ЖКХ» Русланом Куловым. На встрече присутствовали представители кооперативов собственников квартир, специалисты Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, субъекты естественных монополий.

В ходе совещания Нурлан Рамазанов рассказал о предлагаемых финансовых механизмах для приобретения и установки интеллектуальной системы учёта воды и тепловой энергии.

– Первый механизм на возвратной основе – покупка приборов учёта – осуществляется за счёт средств субъектов естественных монополий, отсрочка предоставляется на 6 – 12 месяцев. В расчётном листке для потребителей отдельной строкой отражается плата за приобретение и установку общедомового прибора учёта. После оплаты всей стоимости прибор переходит в собственность потребителей. По данному механизму мы уже работаем с субъектами естественных монополий, – рассказал заместитель руководителя управления ЖКХ области.

Второй механизм включает в себя покупку общедомового прибора за счёт средств потребителей, не прибегая к услугам субъектов естественных монополий. Также два механизма финансирования приборизации предлагает КазЦентр ЖКХ. Приобрести общедомовой прибор учёта можно с помощью финансового лизинга и целевого кредитования.

– Целевой заём предусматривает кредитование субъектов естественных монополий со ставкой вознаграждения от четырёх процентов, срок займа – до 48 месяцев, – рассказал Руслан Кулов.

По его данным, по всему Казахстану уровень приборизации составил 75 процентов, и в этом году необходимо достигнуть 84 процентов, чтобы до 2025 года выполнить план. Однако в Восточном Казахстане уровень оснащённости приборами учёта составил лишь 31,5 процента. Поэтому объём работы у региональных специалистов очень большой.

– Мы должны доводить до людей мотивирующие факторы. Ведь установка приборов учёта тепла для потребителей очень выгодна. Прибор после установки экономически отбивается за один сезон, а дальше сущая экономия. Мы проводили анализ в Актюбинской области. Грубо говоря, 1,2 млн стоил прибор учёта тепла, в месяц плата составляла 3800 тенге. За четыре года средний размер ежемесячной оплаты на одного потребителя составил 350 тенге. В общей сложности один человек за всё это время заплатил 16800 тенге. При использовании прибор учёта показывает 41 процент экономии для потребителя, – отметил Руслан Кулов.

По словам представителя КазЦентра ЖКХ, по установке приборов учёта воды наблюдаются сложности во всех регионах страны.

– Мы провели выездные совещания в восьми областях. Везде сталкиваемся с проблемой, что потребители неохотно ставят приборы учёта воды. Ведь везде установлены индивидуальные счётчики. И потребители не хотят брать на себя общедомовые расходы. Сейчас планируем рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовые акты, чтобы данные приборы были на балансе субъектов естественных монополий. Ведь мы понимаем, что выгода в основном идёт для них – снижаются потери, несанкционированные врезки, – рассказал Руслан Кулов.

Для приобретения общедомового прибора учёта тепла необходимо 100-процентное согласие всех граждан, проживающих в доме. Однако, как отметили на встрече председатели КСК, некоторые жители домов всегда оказывают сопротивление таким нововведениям.

– В своих домах мы установили порядка 12 общедомовых приборов учёта тепла. Но не везде можно добиться 100-процентного согласия по каким-либо объективным причинам. Для маленьких домов, в которых по 18 квартир, весьма проблематично ставить такой прибор. Ведь все мы знаем, чем больше дом, тем больше экономический эффект от счётчика. Хотя мы, конечно, разговариваем с жителями, рассказываем, что прибор окупается за год, и тот дом, который уже использует общедомовой счётчик, от него больше никогда не откажется, – говорит директор ТОО «Ленина 50» Ольга Умарова.

С проблемой сбора подписей столкнулся и управляющий КСК «Универсал» Константин Шишляков.

– У нас 45 домов, сейчас в 15 домах установлены счётчики по учёту тепла, все жильцы очень довольны. В этом году мы подали список на приборизацию, нам выделили 10 домов. Из них только два дома начали активно собирать подписи, – говорит Константин Николаевич.

По словам финансового директора АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Анны Фатеевой, процесс настройки потребителей на установку общедомового счётчика тепла действительно происходит трудно. Даже несмотря на то, что тариф на оплату тепловой энергии сегодня дифференцирован и отличается практически в два раза.

Кроме того, Анна Фатеева подчеркнула, что субъект естественных монополий может выставлять счёт на приобретение и установку общедомового счётчика лишь по согласию потребителя, заключив с ним договор, и даже если собранием принято две трети голосов, то у субъекта нет права требовать оплату от одной трети жителей дома, которые не заключили договор.

По итогам совещания специалисты выработали предложения и наметили дальнейшие шаги в работе.

Дарья Антон

Фото из открытых источников