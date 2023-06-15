Эффективные технологии

По итогам масштабных природоохранных мероприятий «Казцинк» снизил нагрузку на водоёмы Риддера на 80 процентов.

Результаты данной работы на Риддерском горно-обогатительном комплексе (РГОК) и Риддерском металлургическом комплексе (РМК) были презентованы в ходе пресс-тура. Журналистам удалось своими глазами увидеть сложный технологический процесс.

Такой прорывной результат на этих двух предприятиях стал возможным благодаря уникальным техническим решениям. Так, сведены к минимуму сбросы в местные реки и ручьи, а также усовершенствована очистка оставшихся стоков и вод.

Как рассказал главный эколог ТОО «Казцинк» Казтай Такеев, с 2017 года РГОК начал реализацию масштабного водоохранного проекта. К 2021 году горняки ликвидировали пять из десяти выпусков сточных вод, которые попадали в реки Филипповка, Быструха и Ульба. Также на комплексе значительно повысили очистку шахтных жидкостей от загрязняющих компонентов и взвешенных веществ.

– Забота об экологии является приоритетным направлением нашей компании, – подчеркнул Казтай Такеев. – Поэтому в течение 2022 года РГОК продолжил сокращать источники сбросов. В итоге ликвидированы ещё три выпуска. На сегодняшний день из десяти сбросов остались только два. Это шахтные воды Риддер-Сокольного и Тишинского рудников. Таким образом, по сравнению с прошлым годом техногенная нагрузка на водоёмы города снижена на 25 процентов.

По данным главного эколога компании, на реализацию проекта по ликвидации сбросов в Филипповку и Быструху горняки направили 73 млн тенге. В результате сточные воды выпусков №4 и №18 перехвачены и направлены на нужды Риддер-Сокольного рудника.

В ходе пресс-тура на РМК здесь также продемонстрировали результаты своей природоохранной деятельности.

В прошлом году металлурги завершили масштабную реконструкцию системы оборотного водоснабжения. Специалисты предприятия полностью ликвидировали сброс в реку Тихая, а также улучшили качество очистки промышленных вод.

Небольшой объём сточных вод металлургического комплекса, после тщательной очистки, попадает в ручей Безымянный. Как уточнила начальник отдела экологии и аудита РМК Татьяна Свахина, это вода, которая используется для охлаждения оборудования и не применяется широко в производственном цикле.

По её словам, в прошлом году специалисты представили новую систему многоступенчатой очистки. Для ручья установили нефтеловушки, внедрили способы доочистки с применением природных сорбентов и флокулянтов. Были приобретены гидрофобные сорбирующие боны (водные ограждения) нового поколения, которые дополнительно предотвращают попадание нефтепродуктов в стоки. Также осуществляется непрерывный автоматизированный мониторинг сброса очищенной воды после очистных сооружений №7. Данные в системе хранятся в течение пяти лет.

– Новые технологии используются уже год, и сегодня можно уверенно сказать, что они очень эффективны, – констатировал Казтай Такеев. – Объём сбрасываемой воды сократился на пять тысяч кубометров в год, а количество загрязняющих веществ уменьшилось на две тонны. Мы считаем, что проект помогает результативно защищать окружающую среду.

Как прокомментировала представитель Департамента экологии по ВКО Акнур Кунафина, реализуемая на предприятии стратегическая программа по природоохранной деятельности показала свою эффективность. Компания в этом направлении продуктивно взаимодействует с департаментом.

В ближайших планах у казцинковцев Риддера реализовать проекты по реконструкции действующих очистных сооружений Риддер-Сокольного месторождения, а также перехватить дренажные воды от исторического отвала Тишинского месторождения, принадлежащего государству. Мероприятия позволят ещё больше снизить нагрузку на местные водоёмы.

Ерик Абитов