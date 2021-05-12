Двери закрыты

Нацкомпании не будут принимать на работу бывших коррупционеров.

О новшествах, внесённых в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, сообщил глава Антикоррупционной службы по ВКО Ерлан Жалмагамбет.

Теперь, по его словам, за принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционные преступления, руководители госоргана или нацкомпании могут быть привлечены к административной ответственности. За это предусмотрен штраф в размере 100 МРП.

– Подчеркну важный момент: требование о запрете на трудоустройство лиц, совершивших коррупционные преступления, ранее касалось только государственной службы и руководящих должностей квазигосударственного сектора, – заявил Ерлан Жалмагамбет. – Теперь, с начала текущего года, вступившими в силу поправками в Трудовой кодекс введён полный запрет на приём лиц, осуждённых за коррупцию, на любую должность квазигоссектора.

Марк Касымов

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