Две стороны одной медали

Больше чем вполовину выросло число погибших при пожарах, притом что количество возгораний в ВКО уменьшилось.

С начала года в области произошло 539 возгораний. Из них 320 случаев, или 62 процента зарегистрированы в частном секторе.

По сравнению с прошлым годом количество пожаров снизилось на 18 процентов. При этом на 57 процентов увеличилось количество погибших в них людей и составило 22 человека. В 2,5 раза выросло число пострадавших от отравления угарным газом (23 человека). Однако погибших от «невидимой угрозы» стало вдвое меньше. Такую статистику привели специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Чтобы минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций, спасатели проводят информационно-разъяснительные беседы с жителями региона. На сегодняшний день совершено 24430 подворовых обходов, во время которых сотрудники ДЧС ВКО в очередной раз напомнили жителям о необходимости соблюдения элементарных правил противопожарной безопасности.

При этом особое внимание уделяется социально уязвимым категориям населения. Чаще всего нарушения выявляются именно у них. Они связаны с печным отоплением, эксплуатацией электросетей и электрооборудования. Рекомендации специалистов во время подворовых обходов позволяют устранять недочёты.

Также жителей частного сектора обеспечивают специальными устройствами – датчиками угарного газа. На предстоящий отопительный сезон в рамках меморандума 2196 датчиков социально уязвимым семьям передала одна из металлургических компаний региона. Также 195 датчиков закупили представители местных исполнительных органов района Алтай, Шемонаихинского, Тарбагатайского районов.

– Несмотря на принимаемые профилактические меры, люди продолжают гибнуть при пожарах и от отравления угарным газом, – отметил заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Болат Токтаргалиев. – Важно помнить, что только соблюдение правил противопожарной безопасности исключит возможность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Татьяна Кравченко