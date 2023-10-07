Две бронзы в копилку сборной

Сразу две награды по лёгкой атлетике в копилку сборной Казахстана на Летних Азиатских играх – 2023 в Ханчжоу принесли спортсмены из ВКО.

Казахстанские бегуны стали третьими в смешанной эстафете 4х400 метров на Азиатских играх в КНР. В этом виде страну представляли Аделина Земс, Александра Залюбовская, Ефим Тарасов и Дмитрий Коблов. Наш квартет сначала занял четвертое место. Однако позже команда Шри-Ланки была дисквалифицирована из-за нарушения правил. В итоге Индия с третьей ступени пьедестала поднялась на вторую, а сборная Казахстана получила бронзу. Золотую медаль в этом забеге забрал Бахрейн.

Призовое место своей команды воспитанник риддерской спортивной школы Ефим Тарасов не считает каким-то везением.

– Таковы правила спортивных состязаний, – подчёркивает он. – Команда соперников дисквалифицирована за нарушения, мы выиграли – всё справедливо.

Ещё одна наша землячка Надежда Дубовицкая заняла третье место в прыжках в высоту среди женщин, тем самым обеспечив Казахстану 32-ю бронзовую медаль XIX Азиатских игр. Её лучший результат – 1.86 м. Примечательно, что в финал в этой дисциплине вышли спортсменки из Казахстана и Узбекистана.

Так, первой стала Сафина Садуллаева из Узбекистана. Второе место у представительницы этой же страны Светланы Радзивил. Все спортсменки взяли в прыжке 186 сантиметров. Однако Садуллаева сделала это с первой попытки, Радзивил со второй, а Дубовицкая только с третьей. Казахстанка Кристина Овчинникова стала четвёртой. Ни одной из прыгуний не покорилась высота 189 сантиметров.

Надежда Дубовицкая представляет клуб «Altay Athletics». Она является обладательницей призовых мест на чемпионате мира в помещении, Азиатских играх, летнем чемпионате Азии и чемпионате Азии в помещении. На её счету рекорды Азии в прыжках в высоту (как на открытых стадионах, так и в помещении). Она также является мастером спорта Республики Казахстан международного класса.

В аэропорту Усть-Каменогорска призёров Азиатских игр встречали родители, родственники, друзья, представители федерации лёгкой атлетики ВКО, областного управления спорта, молодые спортсмены и просто поклонники.

По словам тренера областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Богдана Весельского, Надежда Дубовицкая входит в топ-10 лучших спортсменок в мировом рейтинге по прыжкам в высоту. Её личный рекорд составляет 2 метра. То есть, 186 сантиметров – это не предел возможностей прыгуньи. Сказалась усталость на фоне насыщенного графика текущего сезона, она участвовала в 13 крупных международных стартах. Для спортсменок из Узбекистана, к примеру, эти азиатские игры стали первым масштабным турниром сезона.

– Конечно же, все спортсмены на большие соревнования едут только побеждать, – поделилась Надежда Дубовицкая. – Мне немного не хватило до золотой медали, показала не лучший свой результат. Возможно, я полностью не восстановилась после Всемирной универсиады и Бриллиантовой лиги.

По словам представителей Управления спорта ВКО, каждый из наших спортсменов на этих стартах продемонстрировал волю к победе. Результаты международных соревнований доказывают, что Восточно-Казахстанская школа лёгкой атлетики одна из лучших в стране.

Ерик Абитов