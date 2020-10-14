Два генерала 

Два ветерана-восточноказахстанца получили юбилейные медали Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова от имени Совета генералов Республики Казахстан.

Торжественное вручение наград прошло в Усть-Каменогорске. Один из почётных награждённых – ветеран системы МВД, генерал-майор в отставке Майдан Аманжолов, а другой – генерал-майор юстиции Михаил Керцман.

– Вы – наша гордость! – сказал, вручая награды, советник председателя Совета генералов РК, директор Восточно-Казахстанского филиала республиканского центрального штаба профессиональных, военизированных и аварийно-спасательных служб Вячеслав Вавилин. – Спасибо вам за ваш доблестный труд во благо Родины.

Было отмечено, что ветераны делятся опытом и знаниями, укрепляя связь

между поколениями, принимая активное участие в патриотическом воспитании молодёжи. В этом отношении пример их деятельной, полной испытаний и преодолений жизни – лучшая школа для молодых. Так, Майдан Аманжолов в 1961 году попал в Забайкальский военный округ курсантом по подготовке специальных зенитно-ракетных войск СССР. Через год стал младшим сержантом, служил на полигоне «Гвардейский». Прошёл трёхмесячные курсы офицеров, после чего, как и других специалистов ракетных войск, его отправили добровольцем на Кубу.

– После этого, уже в звании старшины, по специальному постановлению меня направили в ряды советской милиции, – вспоминает Майдан Аманжолов. – Таким образом, вместо гражданской учёбы у меня сложилась военная карьера, о чём не жалею. А когда-то я окончил с отличием ремесленное училище в Семипалатинске и мечтал поступить в Ташкентский индустриальный институт.

У бравого военного 43 медали, есть ордена и другие награды. Послужной список весьма внушительный. Поэтому скажем лишь, что ему удалось поработать начальником РОВД Семея, руководителем штаба УВД Семипалатинской области, возглавить Управление ОБХСС, занимать высокую должность в Мангистауской области и быть начальником УВД ВКО и Семипалатинской области. И везде он был верен долгу.

– Я тоже всегда служил верой и правдой Родине, – отметил уроженец ВКО Михаил Керцман. – В 1971 году, после окончания юридического факультета КазГУ им. Кирова, начал работать следователем, а потом старшим следователем в прокуратуре Усть-Каменогорска, позже – Восточно-Казахстанской области. До 1979 года являлся прокурором-криминалистом в областной прокуратуре. До 1986 работал прокурором в Зыряновске – ныне город Алтай. Затем служил заместителем прокурора Алматинской транспортной прокуратуры.

В 1990–1992 годах был первым заместителем прокурора в Джамбульской области. С ноября 1992 по 1995 год – прокурором в ВК областной прокуратуре.

Интересно, что в 1996 году появилась новая структура, и Михаилу Керцману было доверено возглавить областное управление Государственного следственного комитета по ВКО, а потом Актюбинской области. Довелось ему проявить свой профессионализм и в качестве военного прокурора Пограничных войск РК и прокурором Усть-Каменогорского гарнизона по совместительству. И везде, на всех этапах, он смело брался за дело, не боялся трудностей и сложных задач.

За сухими цифрами и данными биографии – множество свершений, годы упорного труда, решение оперативных заданий. Сослуживцы до сих пор с уважением и теплотой вспоминают Михаила Керцмана.

– Когда я в 1998 году вышел в отставку, моя карьера не завершилась, – сообщил ветеран. – Я – генерал-майор юстиции и имею ещё чин государственного советника юстиции третьего класса. Это тоже генеральская должность. Поэтому я имею двойное звание генерала!

Ева Ким