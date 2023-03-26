Душевно и щедро

По многолетней традиции душевно и с большим размахом проходит весенний праздник Наурыз в Усть-Каменогорске при неизменной поддержке со стороны «Казцинка» как одной из главных компаний Восточно-Казахстанской области.

22 марта состоялись широкие народные гуляния, организованные металлургами при участии областного Дома Дружбы – Центра общественного согласия и Ассамблеи народа Казахстана ВКО. На прилегающей площади перед бывшим Дворцом культуры металлургов, в котором сейчас размещается своеобразный храм дружбы представителей самых разных этносов, развернулось это праздничное действо.

В день весеннего равноденствия погода расщедрилась и одарила солнечным светом и лёгким алтайским морозцем. Особая аура праздника создавалась нарядными юртами, торговыми рядами, высокой эстрадной сценой и даже импровизированной фотозоной с логотипом «Казцинка», где можно было сделать снимок на память о Наурызе.

Для начала гостям предложили небольшую экскурсию по украшенным юртам, внутри которых была представлена экспозиция о культуре и традициях разных этносов.

Сотрудники музеев области представили музыкальные инструменты, предметы быта, костюмы, головные уборы, нарядное убранство юрты.

По информации представителя Дома Дружбы Равиля Юнусова, его коллеги, а также творческие коллективы к Наурызу подготовили обширную и яркую программу.

– Знакомясь с экспозициями, представленными в юртах, вы, наверное, обратили внимание, с какой любовью и бережным отношением к общей культуре, традициям подготовлены они, – отметил он. – Это же характерно для всех людей, которые любят свой город, регион, вкладывают своё сердце и душу в его развитие.

Между тем на сцене начался большой концерт. Звучали песни на разных языках. Зажигательные танцы не оставляли равнодушными многочисленных зрителей. Своим искусством порадовали артисты и творческие коллективы Дома дружбы, проводились необычные конкурсы и состязания.

Какой Наурыз обходится без праздничного плова, наурыз-коже, горячего чая, национальных угощений и сладостей для взрослых и детей? Маленькие зрители не только приняли участие в развлекательных программах с вручением подарков и призов. Для них ещё предусмотрели возможность покататься на живой лошади и маленьком пони, что вызывало у юных всадников полный восторг.

– Для казахстанцев Наурыз является особенным праздником, – отметил исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Означает пробуждение природы, процесс обновления вокруг нас, которое дарит надежду на лучшее. Мы стараемся ежегодно отмечать его в самых лучших национальных традициях, вместе с тем очень душевно, по-семейному тепло, а самое главное, – стремимся этой радостью поделиться с каждым жителем города и области.

Добавим, что металлурги также отметили Наурыз на площадке у проходной Усть-Каменогорского комплекса, где приняли участие в концертной и спортивной программах.

Необходимо отметить, что крупнейшая компания региона приобрела призы к торжеству весны на центральной площади Усть-Каменогорска и молодёжного фестиваля «Jastar Наурыз fest», прошедшего ещё 17 марта в благоустроенном районе у Комендантки, являющемся излюбленным местом встречи молодёжи.

Таир Сапаргалиев

Фото ТОО «Казцинк»