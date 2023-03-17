Доверяй, но проверяй

Ежегодно более двух миллионов казахстанцев сталкиваются с ущемлением потребительских прав. Только в прошлом году в Департаменте по защите прав потребителей ВКО рассмотрено 731 обращение граждан, которые посчитали, что их обманули при доставке или покупке товара, а также в сфере оказания различного вида услуг.

Заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей ВКО Қанат Жеңісбекұлы подвёл итоги работы ведомства за 2022 год.

По его словам, при помощи сотрудников Департамента потребителям удалось вернуть свыше 26,6 млн тенге, что значительно превышает сумму возвратов денежных средств, которые были сделаны в 2021 году – 9,3 млн тенге. При этом львиная доля пришлась на сферу розничной торговли, где возврат в 2022 году составил более 14,2 млн тенге (в 2021 году – около 7 млн тенге). В основном, здесь отмечались нарушения прав потребителей по обмену и возврату непродовольственных товаров, а также по проданным товарам ненадлежащего качества.

– В целом восточноказахстанцев чаще всего беспокоят ситуации, возникающие при приобретении некачественных товаров, а также вопросы обмена и возврата товара. Есть определённые недовольства, связанные с оказанием различного рода бытовых услуг. Среди них изготовление и ремонт мебели, а также окон и дверей. Кроме того, достаточно много жалоб поступает на сферу электронной торговли. Мы рекомендуем покупателям, которые пользуются услугами интернет-магазинов, обязательно проверять эти сайты, ориентироваться на отзывы бывших покупателей, – отметил Қанат Жеңісбекұлы.

Также, по словам заместителя руководителя Департамента по защите прав потребителей, достаточно часто отмечаются такие нарушения, как не соответствие заявленным свойствам товара, несвоевременная доставка, отказ в возврате денежных средств при возврате билетов.

Для решения проблем в сфере защиты прав потребителей 25 июня 2020 года Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей». На местах защитой прав потребителей занимаются сотрудники соответствующего департамента. Кроме того, они осуществляют государственный контроль предприятий, работающих в сфере торговли и оказания различного вида услуг населению. Так, в 2022 году Департамент провёл две внеплановые проверки, по результатам которых наложены административные взыскания и вынесены предписания об устранении нарушений в сфере защиты прав потребителей.

Государственные служащие тесно сотрудничают с различными государственными органами и общественными организациями, специализирующимися на защите прав потребителей. К примеру, заключены меморандумы с Департаментом полиции ВКО в части борьбы с мошенничествами в сфере защиты прав потребителей, а также филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО по размещению видеороликов по соответствующей теме.

Также департамент тесно сотрудничает с действующими общественными объединениями ВКО – «Аманат», «Ваше Право», «Тимур» в Усть-Каменогорске и «Риддерское городское общество защиты прав потребителей». Кроме того, в мае 2022 года в регионе был создан Консультативный совет по вопросам защиты прав потребителей с участием общественных объединений по защите прав потребителей региона.

Итоги совместной работы не заставили себя ждать. Так, по словам Қаната Жеңісбекұлы, департаментом совместно с общественным объединением «Аманат» в прошлом году был выигран уникальный судебный процесс, который позволил защитить потребительские права 162 собственникам квартир. Они инвестировали в покупку жилья 308 млн тенге, но получили дом, который мало подходил под выбранную ими категорию.

Были и другие, менее крупные, но при этом не менее важные дела. Например, по иску покупательницы ТОО «Макс-

ден» вернуло 500 тыс. тенге за некачественно оказанные услуги. Кроме того, предприятие оплатило расходы на адвоката и судебные издержки. В другой раз государственным служащим удалось помочь устькаменогорцу восстановить подключение квартиры к проводной оптико-волоконной сети.

– Обращений очень много. И каждый случай по-своему уникален. Однажды нам позвонила ветеран труда. 90-летняя бабушка проживает одна в квартире. Она заказала изготовление балкона с остеклением. Однако работы выполнены были крайне плохо: когда пошёл сильный дождь, её балкон затопило. Мы обратились к предпринимателю, который выполнил заказ, и он в тот же день исправил все допущенные нарушения, – рассказал Қанат Жеңісбекұлы.

В заключение заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей ВКО обратился к восточноказахстанцам с просьбой внимательно и ответственно относиться к каждой покупке, особенно, если речь идёт о крупных затратах на приобретение жилья, автомобиля, мебели или других дорогостоящих вещей.

Екатерина Гуляева