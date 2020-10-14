Доступный уголь  

Как и где приобрести уголь без посредников, рассказали предпринимателям региона.

Департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции по ВКО проведено очередное мероприятие в формате open space, на нём рассмотрены вопросы доступности коммунально-бытового угля.

По сведениям Департамента КЗРК по ВКО, на сегодняшний день в Республике Казахстан действует 18 товарных бирж, где потребители могут приобретать уголь по цене 4 400 тенге за тонну. Однако не имея достаточной информации, местные предприниматели приобретают уголь лишь у восточноказахстанских производителей – АО «Каражыра», ТОО «Сайкан», ТОО «Фирма «Мадина». Цена в этом случае формируется цепочкой посредников по следующей схеме: производитель – товарная биржа – оптовый реализатор – розничный реализатор – конечный потребитель. При этом оптовых реализаторов может быть несколько.

– В конечном итоге стоимость угля в районах может достигать 18-20 тысяч тенге за тонну, что в четыре раза выше начальной стоимости, – отметила заместитель директора Палаты предпринимателей ВКО Алия Мукашева. – К тому же предприниматели вынуждены дневать и ночевать в местах приобретения товара, дожидаясь своей очереди.

В этой связи представители Департамента настоятельно рекомендовали предпринимателям приобретать уголь через товарные биржи – напрямую от производителя. Правда, объём закупа должен составлять не менее 60 тонн, а у мелкого бизнеса зачастую не хватает ни транспорта, ни средств на приобретение такого количества твёрдого топлива.

В ответ на данное замечание Департамент предложил бизнесменам объединяться в ассоциации, но и это для них оказалось невыгодно. Дело в том, что участие в бирже требует гарантийного взноса, но предприниматели ещё не знают, каким будет объём закупа, ведь биржевые сделки пройдут уже в ноябре-декабре, а тендер – не раньше марта следующего года.

Для выяснения точной схемы и условий приобретения угля через товарные биржи Алия Мукашева предложила аккумулировать всю информацию в Палате предпринимателей ВКО с её дальнейшим распространением по районным филиалам для извещения местных предпринимателей.

– Мы дадим директорам своих филиалов список товарных бирж и контактные данные, по которым можно узнать, кто и как имеет право принимать участие в биржевых сделках, как попасть на биржу и что для этого требуется, – обратилась к организаторам встречи Алия Орумбековна. – Со своей стороны просим Департамент рассмотреть вопрос о том, как помочь мелким перевозчикам приобретать уголь на бирже.

Предложение было поддержано профсоюзом работников предпринимательства ВКО в лице его председателя Галины Казанцевой. Она отметила, что малый бизнес должен, в принципе, иметь равные возможности с крупным и средним бизнесом, касается ли это приобретения твёрдого топлива или же других товаров и услуг.

Для тех, кто заинтересовался возможностью покупки угля на товарных биржах, департамент представил перечень предприятий: АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» (www.ets.kz), АО «Евразийская товарная биржа» (http://commodityexchange.kz/), АО «Универсальная товарно-сырьевая биржа «Халык» (www.tbh.kz), АО «Товарная биржа «Казахстанская электронная торговая система» (www.kazets.kz).

Для получения полного списка товарных бирж необходимо обратиться на электронный адрес ДКЗРК по ВКО: dkzrk_vko@economy.gov.kz.

Бахыт Сарсембаева