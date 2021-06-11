Доступность и качество

В Аягозском районе ведётся комплексная работа по защите здоровья населения.

Пандемия научила людей серьёзней относиться к своему здоровью – носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. Все общественные места – торговые точки, рынки и рестораны – сегодня придерживаются строгих санитарных требований. В целях защиты населения от коронавирусной инфекции продолжают работу мобильные мониторинговые группы.

О том, как в целом развивается сфера здравоохранения района, рассказал главный врач Аягозской межрайонной больницы Шалкар Омаров.

– Из года в год в районе улучшаются демографические показатели, снижается уровень общей заболеваемости. Для этого проводится достаточно большая работа системы здравоохранения. Больные туберкулёзом, онкологией, болезнями сердца выявляются на ранней стадии, ставятся на диспансерный учёт и своевременно получают лечение, – отмечает главврач.

В последние годы государство уделяет большое внимание укреплению материально-технической базы лечебных учреждений. Так, в 2018 году Аягозский инсультный центр был оснащён современным медицинским оборудованием на сумму 640 миллионов тенге. В приёмном отделении нового образца внедрена система Triage. Сейчас в медучреждении проходят лечение и компьютерное томографическое обследование жители не только Аягозского района, но и соседних – Урджарского и Жарминского районов.

На капитальный ремонт родильного отделения Аягозской центральной больницы государство выделило 95 миллионов тенге и 431 миллион тенге – на приобретение медицинского оборудования.

Также в прошлом году в центральной межрайонной больнице был установлен ангиографический диагностический аппарат, открыт кардиологический центр II уровня. На эти цели выделили 421 млн тенге. Сегодня опытный врач Тимур Утегалиев проводит здесь сложные операции на сердце.

– Кроме того, – продолжает Шалкар Омаров, – государство обеспечивает население базовыми медицинскими услугами в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. Это скорая и неотложная медицинская помощь (при необходимости – госпитализация), приём и консультирование у профильных специалистов, лабораторные услуги, диагностика, лечение, вакцинация, скрининги, патронаж детей до года, ведение беременности.

Также предусмотрена диагностика и лечение социально значимых заболеваний (туберкулёз, ВИЧ, психические расстройства, злокачественные новообразования), основных хронических заболеваний (диабет, артериальная гипертензия, вирусный гепатит, ревматоидный артрит и другие опасные острые инфекционные заболевания). Граждане, состоящие на диспансерном учёте по определённым заболеваниям, обеспечены бесплатными медикаментами.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район