Доступно всем

В регионе проводится поэтапное снятие введенных карантинных ограничений. Как сейчас работает областной филиал АО «ЕНПФ»?

По словам руководителя ВКОФ Единого накопительного фонда Мамыралы Мамбетова, с целью защиты жизни и здоровья граждан, а также для обеспечения безопасности населения областной филиал фонда осуществляет бесконтактный прием документов с привлечением на работу в офисе не более 50 процентов своих специалистов.

Режим работы филиалов по бесконтактному обслуживанию в будние дни – с 9:00 до 18:00, с обеденным перерывом – с 13:00 до 14:00. С адресами филиалов, работающих в бесконтактном режиме, можно ознакомиться на сайте enpf.kz.

Дежурные работники ЕНПФ по предварительной записи осуществляют бесконтактный прием документов по услугам, которые невозможно получить в электронном формате, при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических мер и принципов социального дистанцирования.

К услугам, которые невозможно получить онлайн, относятся: оформление заявлений о назначении пенсионных выплат в связи со смертью вкладчика или получателя (погребение); оформление заявлений о назначении пенсионных выплат в связи со смертью вкладчика или получателя (наследство); оформление заявлений о назначении пенсионных выплат в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан (в исключительных случаях, по требованию потребителя услуг фонда); оформление заявлений о переводе пенсионных накоплений из АО «ЕНПФ» в страховые организации.

Такие виды услуг, как получение выписки с индивидуального пенсионного счета, изменение реквизитов, заключение договоров о пенсионном обеспечении за счет ДПВ и так далее, можно получить не выходя из дома, в режиме онлайн посредством мобильного приложения ENPF и «Личного кабинета», размещенного на корпоративном сайте фонда www.enpf.kz (пошаговые инструкции получения электронных услуг прилагаются в соответствующих разделах).

Кроме того, работники фонда всегда готовы оказать вкладчикам (получателям) консультацию по вопросам накопительной пенсионной системы и дистанционное сопровождение получения электронных услуг фонда посредством:

1) обращения по телефону к дежурным сотрудникам региональных отделений (список которых размещен на сайте

enpf.kz);

2) обращения в call-центр фонда по короткому номеру 1418;

3) чат-бота в WhatsАpp, Viber, Facebook, «ВКонтакте» по телефонному номеру +7 777 000 14 18;

4) онлайн-консультанта на корпоративном сайте фонда www.enpf.kz;

5) направления обращений по электронной почте enpf@enpf.kz;

6) аккаунтов в социальных сетях: Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Тwitter, Telegram, «Одноклассники».

Дополнительно предусмотрено получение услуг ЕНПФ посредством направления пакета документов почтовой связью (АО «Казпочта») с возможностью предварительной онлайн-проверки пакета документов на корпоративном сайте фонда.

Бахыт Сарсембаева