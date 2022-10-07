Доступно всем

Приоритету интересов пациента и повышению качества медицинской помощи в Восточном Казахстане уделяется особое внимание.

Вопросы здоровья населения актуальны в регионе всегда. Тем более что в прошлом году вступил в силу новый Национальный проект «Здоровая нация» на 2021-2025 годы.

Вопросы исполнения важных индикаторов проекта были обсуждены на совещании в областном Управлении здравоохранения.

Как отметил главный внештатный акушер-гинеколог УЗ ВКО Марат Куксегенов, проблема охраны репродуктивного здоровья является важнейшим индикатором эффективности региональной социальной политики, который определяет национальную безопасность.

С целью раннего выявления пороков развития плода у беременных женщин важным является проведение пренатального (дородового) скрининга, который проводится в каждый триместр беременности. Руководитель облздрава Гульмира Сагидуллина отметила, что качество и охват пренатальным скринингом в некоторых медорганизациях региона остаётся неудовлетворительным.

По её словам, в медучреждениях региона необходимо усилить работу по профилактическому осмотру женщин фертильного возраста и беременных для раннего выявления гинекологических заболеваний, а также обеспечить беременных женщин профилактикой от сезонных заболеваний – гриппа и ОРВИ.

Получить квалифицированные консультации и медицинское обследование, не выезжая в районный центр или город, имеют возможность жители отдалённых населённых пунктов. Для этого в области имеется семь передвижных медицинских комплексов (ПМК).

– С помощью ПМК удалось охватить медицинскими осмотрами порядка 20,9 тысячи жителей области. Эту работу медицинским учреждениям, за которыми закреплены передвижные медицинские комплексы, необходимо усилить до наступления зимнего периода, – подчеркнула Гульмира Сагидуллина.

По сведениям и.о. заместителя руководителя УЗ ВКО Айнаш Капановой, за летние месяцы этого года с помощью «больницы на колёсах» проведены консультации онкологов, акушеров-гинекологов, офтальмологов, педиатров, стоматологов, терапевтов, хирургов. Обследования на раннее выявление сахарного диабета, артериальной гипертензии, глаукомы и других заболеваний прошли около 21 тысячи человек.

Каждый передвижной медкомплекс состоит из нескольких специализированных кабинетов, где могут одновременно вести приём несколько узких специалистов. Есть зона забора анализов и кабинет функциональной диагностики, а также комната для рентген-обследований и проведения флюорографии.

Директор ВКО филиала Фонда социального медицинского страхования Нурлан Кидирбаев напомнил, что услуги передвижного медицинского комплекса оказываются в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и пакета ОСМС. Иными словами, жители отдалённых населённых пунктов могут получить консультации и обследования в ПМК вне зависимости от их статуса в системе медстрахования.

Бахыт Сарсембаева