Доступно пассажирам, выгодно перевозчикам

Свыше 2,6 млрд тенге было предусмотрено в бюджете Восточно-Казахстанской области на выплаты субсидий пассажироперевозчикам области, оказывающим услуги на социально значимых маршрутах автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта.

Об этом рассказала в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций области заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Айжан Рахимбаева.

Как отметила Айжан Рахимбаева, на текущий момент маршрутная сеть пассажирского транспорта в области состоит из 147 автомобильных, 4 железнодорожных и одного авиамаршрута. При этом два железнодорожных маршрута в области были приостановлены, а в следующем году их передадут на баланс области Абай. Это внутриобластные маршруты сообщением Усть-Каменогорск–Жаналышколь–Дружба и Семей–Жаналышколь–Дружба, обеспечивающие перевозку пассажиров теперь уже по территории двух недавно разделённых областей.

– В целом, охват населения пассажирским транспортом в Восточно-Казахстанской области составляет 75% от необходимого. Однако большая часть внутриобластных, городских и внутрирайонных маршрутов были признаны социально значимыми. И чтобы обеспечить население доступным видом пассажирского транспорта, а предпринимателям возместить понесённые убытки, бюджет области ежегодно выделяет средства для субсидирования пассажироперевозчиков, оказывающих услуги на социально значимых маршрутах, – пояснила Айжан Рахимбаева.

Так, на территории ВКО на сегодняшний день социально значимыми были признаны 76 внутригородских маршрутов, работающих в Усть-Каменогорске, Риддере и Алтае, 32 междугородних маршрута и 39 внутрирайонных маршрутов, которые действуют в Глубоковском, Зайсанском, Катон-Карагайском, Курчумском, Шемонаихинском районах и районе Алтай.

По информации заместителя руководителя областного управления, в 2021 году для субсидирования пассажироперевозчиков было выделено 993,2 млн тенге, из которых 970 млн тенге предназначались для выплаты по внутригородским маршрутам. В целом же, автомобильным пассажирским транспортом все услугодатели ВКО в 2021 году перевезли 586,8 млн пассажиров, из которых 15,9 млн человек приходится на городские виды транспорта.

В текущем году за восемь месяцев работы пассажироперевозчики уже перевезли автомобильным транспортом

241 млн пассажиров. Увеличилась и сумма субсидирования, выделенная из областного бюджета: в 2022 году было предусмотрено более 1,662 млрд тенге, из которых на городской транспорт в трёх городах области предназначено 1,604 млрд тенге, а на субсидирование внутриобластных и внутрирайонных маршрутов – 58,1 млн тенге.

Как отметила Айжан Рахимбаева, уже сейчас идёт работа над тем, чтобы признать социально значимыми еще 32 внутрирайонных автомобильных маршрута, что позволит подать бюджетную заявку на их субсидирование из средств областного бюджета.

В сетке железнодорожного пассажирского транспорта в ВКО до недавнего времени находились социально значимые маршруты сообщением Оскемен–Алтай, Оскемен–Риддер, Оскемен–Жаналышколь–Дружба и Семей–Жаналышколь–Дружба. Два последних, как говорилось выше, с 2023 года будут переданы в область Абай.

На субсидирование этих маршрутов в 2021 году из областного бюджета было выплачено 597,2 млн тенге в виде субсидий. В предыдущем году услугами железнодорожного транспорта по этим маршрутам воспользовались 120 тыс. пассажиров, для которых было совершено около 800 рейсов. На текущий год сумма субсидий составила 612,3 млн тенге. И уже сейчас, за 8 месяцев текущего года, железнодорожники осуществили более 600 рейсов, перевезя при этом свыше 107 тыс. пассажиров.

Из года в год растёт популярность воздушного транспорта. Так, по словам Айжан Рахимбаевой, по сравнению с прошлым годом, количество пассажиров на авиарейсах внутри области в 2022 году выросло на 30 процентов. По статданным за 2021 год, авиарейсом сообщением Усть-Каменогорск–Зайсан воспользовалось около 9 тысяч пассажиров. Второй маршрут сообщением Усть-Каменогорск–Семей–Урджар с 2021 года был приостановлен в связи с реконструкцией аэропорта в Урджаре, а с 2023 года будет передан в область Абай.

Для возмещения убытков авиаперевозчика из областного бюджета в 2021 году было выплачено 326,6 млн тенге субсидий, в текущем году эта сумма составила 284 млн тенге.

– Также субсидированию из областного бюджета с 2020 года подлежат услуги перевозки в городском транспорте Усть-Каменогорска, Зайсана и Алтая детей из многодетных и малообеспеченных семей. В текущем году на эти цели было предусмотрено более 140,5 млн тенге, – пояснила Айжан Рахимбаева.

Как видно из представленных цифр, областной бюджет в немалой степени компенсирует затраты пассажироперевозчиков, работающих на социально значимых маршрутах. Однако люди не перестают жаловаться на качество предоставляемых услуг. Среди наиболее частых причин обращений – грубость водителей и кондукторов, сход автобусов с маршрута, сокращение подвижного состава, грязь, неудобство при перевозке, маленькие салоны, недостаточное количество сидячих мест на внутрирайонных маршрутах и многое другое. По каждой жалобе проводится разбирательство. И если нарушения не устраняются, профильное управление или городские отделы расторгают договорные обязательства с недобросовестными перевозчиками.

– В связи с пандемией практически весь 2020 год междугородние и внутрирайонные маршруты были закрыты. Это стало причиной того, что многие перевозчики отказались от обслуживания пассажирских перевозок на этом сегменте рынка. Эту нишу заняли частные извозчики и такси. И хотя сейчас маршруты работают в прежнем режиме, нелегальные перевозчики продолжают оказывать свои услуги. Некоторые перевозят людей даже не легковыми автомобилями, а на микроавтобусах и автобусах малого класса, – прокомментировала ситуацию Айжан Рахимбаева.

Для того чтобы сократить количество нелегалов на дорогах ВКО, в области создаётся рабочая группа, куда входят сотрудники транспортной инспекции и транспортной прокуратуры ВКО. Уже установлены места стихийных стоянок нелегальных перевозчиков, где они собирают людей. Айжан Рахимбаева напомнила, что за нелегальную деятельность в сфере пассажирского транспорта в первый раз налагается административный штраф, ну а при повторном нарушении у владельца изымается транспортное средство.

Екатерина Гуляева