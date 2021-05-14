Доступная связь

В 2020 году около 70 сёл региона подключили к интернету.

В рамках проекта ANTIKOR. LIVE состоялся прямой эфир с участием руководителя Межрегиональной инспекции связи по Восточно-Казахстанской и Павлодарской областям Александра Шабалина.

Он рассказал о работе Межрегиональной инспекции связи. По озвученным данным, в прошлом году в Усть-Каменогорске и районных центрах Восточно-Казахстанской области проводились мероприятия по контролю качества и параметров сетей сотовой связи.

В ходе этих мероприятий проведена оценка качества предоставления голосовых услуг на соответствие показателям, утверждённым приказом министра информации и коммуникаций Республики Казахстан № 410 от 22 ноября 2017 года.

В текущем году поступило новое техническое оборудование измерения качества сотовой связи. Измерения и анализ теперь проводятся по новой методике.

Так, проведена оценка качества мобильного интернета путем загрузки тестового файла с сервера FTP. Осуществлён сбор статистических показателей радиоусловий в технологиях 2G/3G/4G.

– В Восточно-Казахстанской области 689 сельских населённых пунктов, – проинформировал Александр Шабалин. – АО «Казахтелеком» с 2018 по 2020 годы произвело прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на 1693 километрах, что позволило в 2020 году подключить к ним 68 сёл.

Он также добавил, что после завершения проекта, к ВОЛС будут подключены 83 сельских населённых пункта.

Марк Касымов