Доскональная проверка 

За девять месяцев этого года Департаментом внутреннего государственного аудита по ВКО установлены нарушения законодательства на сумму 17,9 миллиарда тенге.

Об основных показателях деятельности ведомства в рамках проекта Antikor.Live рассказал заместитель руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области КВГА МФ РК Олжас Нукаев.

– За девять месяцев текущего года проведено 134 аудиторских проверки. Установлены нарушения законодательства на сумму 17,9 миллиарда тенге, – сообщил Олжас Нукаев. – В том числе ущерб государству составил 5,1 миллиарда тенге, из них возмещено и восстановлено в доход бюджета 4,3 миллиарда тенге, или 84,3 процента.

По итогам аудиторских проверок к административной ответственности привлечено 460 должностных лиц с наложением административного взыскания на сумму 40,3 миллиона тенге, к дисциплинарной ответственности – 87 должностных лиц.

Заместитель руководителя ДВГА по ВКО проинформировал и о проводимой работе по реализации антикоррупционной политики.

– В департаменте действует трёхуровневый контроль над работой государственного аудитора на объектах аудита: ежедневно – руководителем отдела, еженедельно – курирующим заместителем и ежемесячно – руководителем департамента, – отметил он. – Ежедневно ведётся приём граждан: руководителем – по средам, с 16:00 до 17:00, заместителями руководителя – по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, с 16:00 до 17:00. Также жители могут позвонить на телефон доверия по номеру 26-43-91.

Олжас Нукаев рассказал о планировании аудиторских проверок на предстоящий 2021 год. Формирование перечня объектов государственного аудита осуществляется посредством отбора, на основе оценки рисков интегрированной информационной системой управления рисками.

Оценка представляет собой определение итогового балла и уровня риска, рассчитанных на основе совокупности значений по каждому критерию. В результате каждому объекту присваивается высокий, средний или низкий уровень рисков. Так, по Восточно-Казахстанской области в следующем году системой будет оценено более 1,5 тысячи объектов.

Как отметил Олжас Нукаев, формирование перечня объектов государственного аудита на соответствующий год обеспечивается комплексностью и объективностью, исключающими коррупционные проявления при отборе объектов, так как система управления рисками автоматизирована.

Ания Есмухамет