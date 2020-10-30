Дорогое ожерелье  голубых озер 

Нынешнее лето и его перипетии поневоле заставили туристов обратить внимание на потенциал внутреннего туризма. На его предложения и реальный спрос со стороны любителей активного отдыха. Они, возможно, впервые другими глазами посмотрели на край родной. Оценили его красоты и воздали должное.

Говорить за всех – занятие неблагодарное. Тем более делать далеко идущие выводы и обобщения. Здесь нужно исходить из частной точки зрения и взглядов со стороны. В начале осени довелось услышать от знакомых несколько историй о поездках на природу. Вне конкуренции здесь были посещения Алаколя, Катон-Карагая и Маркаколя. Чем не драгоценное ожерелье голубых озер, нанизанных на кольцо дорог, приводящих к ним, словно нить Ариадны?

ГЛЯНЕЦ ЗЕРКАЛА

Каждое из озер, сотворенных природой, безусловно, претендует на свою исключительность. Для жителей ВКО было бы досадным недоразу-мением не взглянуть на них хотя бы краем глаза, чтобы сохранить в памяти навсегда. Тем, кто по долгу профессии и велению сердца пишет или снимает на фото, грешно всё увиденное держать втуне. Не нами сказано: то, что отдал, всё равно является твоим. Не иссякает интерес в наше время к Язевому озеру, которое находится в заповедном краю Катон-Карагайского района. Не исключено, что оно станет в самое ближайшее время одной из реальных точек роста внутреннего туризма. Об этом можно судить по восторженным отзывам, которых полно в соцсетях, пестрящих яркими фото и селфи.

К примеру, посещение Катон-Карагая давно входит в джентльменский набор любого уважающего себя туриста. Об этимологии названия села и одноименного района есть самые разные точки зрения. Сейчас хотелось бы уделить внимание слову «карагай». Оно является характерным для здешних мест. Означает не просто дерево, а благородное и овеянное легендами древо – знаменитую лиственницу.

Если в Венеции есть дома, построенные на сваях из лиственницы, то и здесь ценная древесина оправдывает свое название и предназначение. Из нее обычно строили жилье и наводили мосты через свое-нравные горные реки.

В некоторых сёлах до сих пор сохранились древние избы, срубленные из лиственницы. Образцы деревянного зодчества, рукотворные памятники старинных мастеров. Между тем действующих мостов через таёжные речки на сегодня уже осталось, как говорится, раз, два и обчелся. Одним из них является мост через реку Акбулкак (Белую Берель), который верой и правдой служит местному люду.

Для начала проясним для себя. Почему лиственница? Потому что осенью ее нежная хвоя желтеет и опадает. По насыщенности и яркости характерного желтого цвета она ничуть не уступает березам, тронутым осенней позолотой. Следующей весной снова радует глаз зелеными иголками.

Уникальный материал. Не страшится влаги. В воде он только набирает силу. На солнце древесина обретает ни с чем не сравнимую прочность. Потому наше слово, как дань памяти всем незабвенным мостам из карагая. Если таковой присутствовал однажды в вашей жизни и остался в сердце навечно. Словно мост, связующий прошлое и настоящее.

Строевой лес хорошо поддается обработке в сыром виде. Нас и поныне изумляют таланты прежних мастеров, одним топором и парой приспособлений добивавшихся неправдоподобной чистоты обработки. Длинные бревна идеальной цилиндрической формы, перекинутые с одного берега на второй, покоятся на деревянных опорах. Где-то их называли «быками», а в других краях именовали не иначе как «свинками». Видимо, по образу заостренного с обоих концов ромба, тоже искусно сруб-ленного из бревен. Они очень плотно прилегают друг к другу, словно пласты многовековой истории, таящие множество тайн и загадок.

Вокруг сплошной стеной окружает нас сумрачный лес. Будто доносится его свежее, живое дыхание и полнейшая иллюзия вечного покоя, сравнимая с остановкой времени.

В чем магия и мистика первозданной природы? Быть может, в подспудном стремлении к утраченному идеалу? Возврату к истокам, началу всех начал, когда все кажется абсолютно незыблемым, неизменным на протяжении всей последующей летописи поколений. Вечная картина жизни и природы исполнена внутренней и внешней гармонии, не имеет случайных штрихов, печати видимых изъянов. Не зря, видимо, уникальные уголки нетронутой природы на глобальном уровне экологами мира признаны эталонными. Как драгоценный подарок Земле, ниспосланный не иначе как свыше, наделенный особой энергетикой и смыслом. Чтобы нам захотелось стать хоть чуточку лучше и чище.

ЯЗЕВОЕ ОЗЕРО

Оно упоминается в произведении Оралхана Бокея. На его берегу удалось нам побывать спустя четырнадцать лет. Тогда мы добирались туда на авто глухой ночью и многое не сумели разглядеть в пути как следует. На сей раз была возможность восполнить досадный пробел. Благоволила погода, и время суток оказалось более подходящим, как и удачный миг, сезон в самом конце лета и начале осени.

При свете дня явственно ощущается, что дорога идет на подъем. Маршрут и колея пролегают между деревьев, кустов, через ручьи и бревенчатые переправы через них. Поездка на озеро полна экстрима, будто тест, испытание на прочность для проходимого авто, водителя и пассажиров.

Длинное и глубокое ущелье, которое протянулось до самого озера, поражает своим суровым и мрачным видом. Хвойный лес по сторонам растет настолько густо и часто, что сквозь него охотничья собака свой нос не просунет. Есть и такое образное сравнение в местном фольклоре.

Ближе к месту назначения дорога круто устремляется влево и вверх. Направо приглашает указатель со стрелкой, сопровождаемой надписью о знаменитом водопаде. Если заглушить мотор, то сразу донесется до вас шум бурлящего потока, заполняющий всю округу. Это одно из знаковых мест, которые надо непременно увидеть. Иначе путешествие, как и впечатления, будут неполными. Однако эту миссию мы оставляем на потом, как на десерт.

А вот и озеро! Чем оно примечательно? Для туристов и гостей отсюда открывается отличный вид на Белуху. В портфеле и архивах разных фотографов найдется немало снимков, сделанных с самых немыслимых ракурсов. Есть среди них подлинные шедевры, что украшают альбомы, книги, баннеры, стены офисов, фешенебельных отелей. На самых удачных фото две заснеженные вершины Белухи отражаются в Язевом озере у противоположного берега. Прекрасными получаются пейзажи весной и осенью. Из-за высокой влажности утром и вечером здесь всегда туман, окутывающий берега и скользящий над водной гладью.

Хорошо приезжать сюда в самый что ни есть разгар лета, когда достаточно прогревается вода. Можно от души окунуться в прозрачную воду горного озера. Охотникам за красивыми фотокадрами тоже раздолье и полная свобода для творческого самовыражения. Особенно восхитительна игра цвета и его оттенков, которую затевают зеркало озера и купол необычайно синего неба с белым пухом облаков. Называется оно Язевым оттого, что водится рыба язь.

Впрочем, каждый гость или турист найдет свою тему и объект внимания. Поскольку единого рецепта не бывает, есть свои методы и языки общения с окружающей средой. Нет сомнения только в том, что природа людей исцеляет, врачует душевные раны, укрепляет физическое здоровье. Вытягивает и поглощает отрицательную энергию, взамен заряжая несомненным позитивом, бодростью духа и тела.

Можно и не сомневаться. Чаша любого горного озера в Катон-Карагайском районе обязательно преподнесет вам ниже по уровню сюрприз в виде мощного водопада. В случае с Язевым озером нет исключения из этого правила. Будто неведомые силы, дремлющие в глубине водоема, нашли выход и вырвались наружу, образуя пенный поток. Скатываясь по каменному руслу, вода падает с высоты и с силой разбивается на мельчайшие капли, водяную пыль.

Зрелище, достойное долгого созерцания. Не случайно над водопадом нацпарк установил смотровую площадку. Можно бесконечно долго смотреть, как падает сверху, ревет и беснуется вода, вытекающая из Язевого озера.

Ниже по течению речка снова принимает смиренный вид, бежит по пологому ущелью, как ни в чем не бывало.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Сегодня возможности современной техники позволяют человеку совершать путешествия даже не выходя из дома. Если сравнить амуницию и снаряжение туриста ХХ и ХХІ веков? Это две большие разницы, как говорят сейчас. Еще тридцать-сорок лет назад в распоряжении туристов были только карта, компас, фотокамера с черно-белой пленкой. Куда легко поднимается дрон с камерой, прежде турист добирался только на своих двоих. В этом была и остается своя, ничем не передаваемая, несравненная прелесть.

У каждого туриста есть свое хобби. А не хотелось бы вам коллекционировать что-нибудь крупное и серьезное, не по мелочам? К примеру, необычные мосты и озера!

В Восточном Казахстане их наберется столько, что рассказ о каждом по отдельности потянет на солидную статью. Обладая такой коллекцией, грешно не поделиться своими впечатлениями о ней. Есть только одно условие для автора. Говорить лишь о том, где действительно был сам и все видел своими глазами.

Меир Токобаев

Из архива редакции