Дороги, что приводят на Восток

Восточный Казахстан располагает протяжённой сетью автомобильных дорог. Эти транспортные артерии соединяют между собой города и сёла, районы и регионы, дальние и ближние страны. В нынешнем году дорожники продолжат реализацию программы строительства и ремонта автодорог ВКО.

Ритм жизни и движения населения области с каждым годом становится всё быстрее. Одним из важных средств, которое позволяет человеку экономить время, работать быстрее, решать поставленные задачи, является транспорт. Об этом журналисты знают не понаслышке. То, для чего нам прежде требовалась неделя, сейчас мы постараемся в полном объёме сделать всего за три дня. В свою очередь, трёхдневную программу сегодня необходимо выполнить за один день. Поскольку на помощь приходят новейшие технологии, мобильная связь, интернет, а также гаджеты. Это подтверждает работа в режиме онлайн, она особенно востребована из-за ограничений в условиях пандемии.

ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ

Однако ничто и никогда не сможет заменить эффекта присутствия, когда человек скажет авторитетно, что сам был на месте событий и всё видел своими глазами. Тут уже без транспорта и хороших дорог нам никак не обойтись. По профилю деятельности нашим коллегам приходилось и сейчас приходится часто бывать в самых разных местах и отдалённых уголках Восточного Казахстана. Потому надо доподлинно знать, где и что находится, как туда доехать и потом благополучно, своевременно вернуться назад. Наш вклад в общее дело является косвенным, опосредованным по своей сути. Куда важнее проблемы дорог для народного хозяйства, экономики региона и самых разных отраслей.

В нынешних условиях определённый приоритет в развитии поневоле будет отдаваться развитию туризма в ВКО. Особенно это касается въездного, так называемого, внутреннего туризма. По логике такой расклад предъявит повышенные требования к дорожной инфраструктуре, а также к наличию соответствующего сервиса вдоль дорог. Дело не в том, что другие сектора экономики останутся в тени или в стороне. В любом случае им уготована прежняя роль локомотивов, которые потянут за собой сферу услуг, туризма, сопутствующего малого и среднего бизнеса. Они, так или иначе, взаимосвязаны между собой сильнее, чем это можно представить себе со стороны.

К ЗОНАМ ОТДЫХА

Самые популярные направления в зоны отдыха ВКО в отдельном представлении не нуждаются. В течение ряда последних лет руководством области выдерживается курс на совершенствование подъездных путей и дорог к ним. В первую очередь, здесь можно припомнить ремонт трассы в сторону Сибинских озёр и к муниципальному пляжу. Ещё была решена очень давняя проблема на участке дороги, ведущей от основной автотрассы к Голубому заливу.

В поле зрения находится автодорога от областного центра до Рахмановских ключей. Тут не обойти, вернее, не объехать вопрос строительства дорожного полотна в объезд Осиновского перевала. В завершении важного для области проекта кровно заинтересовано много сторон. Он позволит значительно облегчить водителям и пассажирам преодоление исторически сложного участка автотрассы, несколько сократить расстояние и время следования.

Не так давно завершён участок дороги между сёлами Урыль и Берель. Прекрасное асфальтовое полотно ведёт до населённого пункта, где нынче планируется ускоренное развитие внутреннего туризма, обустройство гостевых домиков. На подобные цели предусмотрено выделение специальных грантов на уровне области. Вот как сильно влияет наличие отличной дороги на мотивацию бизнеса в конкретном населённом пункте, дальнейшее его развитие. Остаётся лишь добавить, что до конечного пункта в этом направлении, непосредственно до известного санатория «Рахмановские ключи», как говорится, рукой подать. Для комфортной поездки до него нужно уложить асфальт на последних труднейших километрах высокогорной дороги.

Не будем забывать, что неподалёку находятся всемирно известные Берельские курганы, привлекающие к себе внимание отечественных туристов и иностранных гостей. Планы по совершенствованию инфраструктуры и действующего комплекса найдут своё продолжение. Не секрет, что музейный и гостевой туризм имеет в основном сезонный характер, учитывая суровый местный климат. В этом отношении есть повод для размышлений и работы.

ЮЖНЫЙ ВЕКТОР

Большая работа проводится по строительству дороги Усть-Каменогорск – Алматы. Одновременно ведётся ремонт участков автотрассы Омск – Майкапчагай, а также дорог в направлении озера Алаколь, что в Урджарском районе. Эта тема на протяжении последнего времени является номером один. Потенциал туристической отрасли в Урджарском районе планируется постепенно раскрыть в полной мере.

Серьёзная реконструкция в нынешнем году ведётся в аэропортах Усть-Каменогорска и Урджара. Временные неудобства с ограничением авиасообщения должны быть по возможности нивелированы увеличением рейсов и наполняемостью автобусов и вагонов на железной дороге.

Предпринимаемые меры по реконструкции и ремонту транспортной инфраструктуры призваны значительно увеличить пропускную способность для приёма, отправки большого потока пассажиров в курортную зону и обратно.

Наряду с потенциалом в отрасли туризма в этих двух районах – Зайсанском и Урджарском – не стоит упускать из виду их транзитное значение и роль. Для продолжения и развития торговых отношений с соседним государством в будущем могут наступить более благоприятные условия. Так что вопросы логистики, транспорта, приграничной инфраструктуры и сервиса ещё не сходят с повестки дня.

САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА

В Восточном Казахстане имеется великое множество сакральных мест. Ещё свежи в памяти события прошлого года, прошедшего под знаком празднования 175-летия Абая Кунанбайулы. На родине славного земляка, а также в Семее появились новые объекты, открытые в его честь. Важным фактором является доступность их для гостей и туристов, удобство для их приезда и посещения. Восток по праву считается одним из духовных центров республики, эта его особенность может играть на привлекательность для партнёров и даже возможных инвесторов.

В текущем году в планах значится совершенствование музейного комплекса под открытым небом на Акбауре в Уланском районе. Там предусмотрено возведение Дома археологов и других объектов до конца летнего сезона. В это время намечено проведение в Восточном Казахстане большого традиционного международного форума «Алтай – колыбель тюркского мира» на базе нового комплекса. В этой связи актуальны вопросы популяризации богатого наследия в истории и культуре в целом региона и страны. Открытость и доступность уникальных памятников под боком областного центра или в отдалённом районе ВКО зависит от продуманности транспортной схемы.

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Текущее состояние автомобильных дорог всегда в поле зрения людей. Перепады температуры летом и зимой составляют от минус 40 до плюс 40 градусов по шкале термометра. Дождь, снег, гололёд, превышение нагрузки на ось грузового автомобиля, то есть ограничения массы груза, негативно влияют на сохранность полотна дороги. Эксплуатация происходит в крайне агрессивных условиях. Водителям коммерческого, служебного, пассажирского или частного авто за рулём тоже приходится несладко. В отличие от других регионов, где рельеф местности не так экстремален для вождения, Восточный Казахстан словно испытывает на прочность автомобиль и его водителя. Для местных автолюбителей и профессиональных водителей, привычных к экстриму, многое уже не вызывает эмоций. Там, где способны проехать они, иностранцы не всегда бы рискнули попытать счастья или поиграть с судьбой. В конечном счёте это сомнительный повод для гордости. В идеале не мешало бы, приблизить стандарты автодорог в ВКО к уровню самых развитых европейских государств. И если говорить о привычках, то желательно привыкать к хорошему, что происходит быстро, когда оно есть рядом.

К иностранным авто и высоким скоростям люди постепенно привыкли. Пока сдерживающим фактором для новой техники может быть состояние местных дорог. Это ключевой вопрос безопасности дорожного движения. Темпы жизни, быстрота, с которой изменяется весь мир, желание не остаться на обочине прогресса и развития – для всех является главным вызовом в современной жизни.

Восточный Казахстан называют целым континентом в миниатюре. Здесь в наборе есть всё, что душа пожелает. Горы и степи, леса и равнины, реки и пустыни, туристам тут полное раздолье. Преодолевать эти пространства нам помогут надёжный и комфортный транспорт и хорошие дороги. Экономить время, деньги, сохранить прекрасное настроение, набраться новых незабываемых впечатлений. Для представителей СМИ это будет шансом рассказать обо всём увиденном оригинально, живо и в красках. Именно так, как обстоит в жизни, когда ни убавить, ни прибавить.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива автора