Дорога в мир музыки

Зайсанская районная детская музыкальная школа выпустила будущих профессиональных музыкантов.

В этом году Зайсанскую районную детскую музыкальную школу окончили 76 учащихся. Дипломы выпускникам были торжественно вручены с соблюдением санитарных требований. 24 выпускника с отличием завершили обучение и оправдали надежды учителей и родителей. Далее они будут сами выбирать свой путь.

По словам педагогов, это талантливые ребята, которые ещё в детстве пришли в музыкальную школу. Их всегда тянуло к музыке, они часами просиживали за нотами. Теперь для них открыта дорога в мир большой музыки, сцены. Каждый выпускник имеет хорошие шансы добиться больших успехов в этом направлении.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район