Домой шагом марш!

Более 350 бойцов воинских частей Аягозского гарнизона, добросовестно выполнивших долг перед Родиной, торжественно уволены в запас.

В ходе мероприятия военнослужащие, увольняемые в запас, приняли участие в торжественной церемонии прощания с символом воинской чести, доблести и славы – Боевым знаменем.

Руководящий состав воинских частей выразил свои искренние поздравления и пожелания солдатам, добросовестно выполнившим свой долг перед Родиной.

– Своим самоотверженным трудом вы доказали глубокую преданность Родине, достойно продолжая традиции старшего поколения. Желаю каждому из вас найти свой путь в жизни. Уверен, этому будет способствовать опыт, накопленный вами в рядах армии. Выражаю огромную благодарность за службу, которую вы с честью несли в течение года, – сказал начальник Аягозского гарнизона подполковник Даулет Суттибаев.

За это время солдаты успели узнать тонкости военной жизни, поучаствовали в тактических учениях различного масштаба, а также обучились грамотному владению оружием и военной техникой.

– Военная служба многое мне дала, закалила мой характер. Командиры обучили нас военному делу. Самыми незабываемыми и особенными моментами стали участие в полевых учениях, выполнение упражнений по стрельбе в дневное и ночное время. Считаю, что защищать Родину – долг настоящего мужчины, – поделился солдат срочной службы воинской части 10810 ефрейтор Алишер Маратов.

Бойцов, показавших лучшие результаты в боевой подготовке и добившихся успехов в службе, наградили благодарственными письмами и памятными подарками. Завершилось мероприятие прохождением личного состава части торжественным маршем.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район