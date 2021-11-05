Дом для юной мамы

Кризисный центр «Дом мамы» в Усть-Каменогорске за восемь лет своего существования изменил судьбы сотен молодых женщин с грудными детьми, оказавшихся в безвыходной ситуации. В Доме мамы им дают приют и помогают встать на ноги.

Пожалуй, для любой женщины рождение ребёнка – самое большое счастье. Но бывает, что ещё сами не до конца повзрослевшие девушки, узнав о своей беременности, оказываются в кризисной ситуации: отец будущего ребёнка оказался не готов к ответственности и бросил, жить негде, родители отвернулись, с работы уволили… Перед будущими молодыми мамами встаёт нелёгкий выбор, многие принимают решение оставить младенца в родильном доме. Сделать это вынуждают отчаяние и безвыходное положение, в котором один на один со своими проблемами остаётся женщина.

В такой период в кризисном центре «Дом мамы» готовы поддержать молодую маму и не допустить подобного опрометчивого поступка, от которого пострадают и мама, и малыш. Кризисный центр расположен в районе КШТ. Его двери открыты для каждой матери, которой после выписки из роддома некуда идти. За весь период существования проекта в «Дом мамы» поступило более 300 женщин.

– Ежегодно к нам попадает порядка пятидесяти человек, – рассказывает координатор проекта Наиля Онгарбаева. – В основном это жительницы сельской местности, приехавшие в город на учёбу. Чаще всего девушки воспитывались в неполных семьях либо только бабушками. Около тридцати процентов молодых мам – это выпускницы интернатных учреждений, которые совершенно не адаптированы к взрослой жизни. Страх перед неизвестностью, отсутствие собственного жилья и средств к существованию, конфликты в семье, как правило, приводят к печальным последствиям – новоиспечённые мамочки вынуждены отказываться от своих детей.

– Задача Центра, – говорит наша собеседница, – не дать ребёнку попасть в детский дом. Ведь никто не сможет позаботиться о малыше так, как его мать. Ежегодно кризисному центру удаётся уберечь от этой участи как минимум 300 детей.

– Несмотря на то, что ВКО лидирует в стране по количеству отказов от детей, в последнее время наблюдается тенденция к снижению, – отмечает Наиля Онгарбаева. – Большую роль в этом играет повышение доступности информации девушек о работе кризисных центров, в том числе нашего. Кроме того, нами регулярно проводятся профилактические беседы со школьницами, направленные на предупреждение ранней беременности. А самое главное – государственная поддержка в виде АСП. На это пособие женщина может первое время прокормить себя и своего ребёнка, оформить утерянные документы.

Сегодня кризисный центр для матерей с новорождёнными детьми – это комфортабельный коттедж, который арендуется за счёт средств меценатов. Рассчитан он на восемь человек. Для постоялиц создан по-настоящему домашний уют, есть всё необходимое как для женщин, так и для их малышей.

Здесь маму с новорождённым обеспечат крышей над головой, питанием, лекарствами, помогут адаптироваться к новой роли. И всё это бесплатно. Но как бы ни было хорошо в кризисном центре, ясно, что женщина не может провести в нём всю жизнь. Вопрос «Что делать после?» ставится сотрудниками с самого первого дня заселения женщины.

По словам Наили Онгарбаевой, работники Центра делают всё, чтобы молодые мамы встали на ноги, устроились на работу, получили образование.

– Работа с мамами не ограничивается предоставлением им крова и еды, – говорит она. – С молодыми матерями мы постоянно беседуем, психолог проводит всевозможные тренинги для преодоления внутренних переживаний. Кроме того, мы стараемся обучить девушек какой-нибудь профессии или помогаем завершить неоконченное образование.

Работникам Центра также часто приходится доказывать отцовство малышей, восстанавливать документы женщин, подавать иски в суд на алименты.

В «Доме мамы» более пяти лет трудится медсестра Сагила Иргебаева, которая обучает неопытных мамочек ухаживать за детьми, следит за их состоянием, если кто-то из них заболеет, вызывает скорую или участкового врача.

– Часто у мамочек нет никаких знаний, как ухаживать за младенцем, – рассказывает медсестра. – Им негде было посмотреть, научиться, как это правильно делать. Кто-то вырос в неблагополучной семье, у некоторых семьи не было вообще. Поэтому даже самые элементарные вещи – как купать, кормить, пеленать – надо показывать и не один раз.

«Дом мамы», по словам Наили Онгарбаевой, сотрудничает со всеми медучреждениями области, с кризисным центром «Ульба». Они направляют сюда молодых женщин с грудными детьми и беременных, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.

В некоторых случаях женщине, чтобы выйти из кризисного положения, достаточно месяца. Но чаще всего мамочки пребывают здесь около полугода. Сегодня здесь находятся пять молодых женщин, четверо из которых – с детьми. Одна из постоялиц попала совсем в нетипичную ситуацию.

18-летняя Алина (имя девушки изменено) – бывшая воспитанница интерната, успешно окончила колледж, профессионально занималась спортом. Но случилось несчастье – получив серьёзную травму, она не смогла работать, соответственно, платить за аренду жилья стало нечем. Девушке потребовалась операция в столичной клинике. И здесь на помощь пришёл кризисный центр, взяв после операции девушку под свою опеку.

А вот у 19-летней девушки, назовём её Ириной, как раз стандартная для Центра история.

– Мой молодой человек совсем не обрадовался неплановой перспективе стать отцом, просто исчез навсегда из моей жизни, – рассказывает она. – Аборт делать было поздно, пришлось рожать. Были советчики, которые рекомендовали отказаться от ребёнка. Но я сама выросла в детдоме и знаю, каково это – жить без родителей, поэтому твёрдо решила воспитывать сына сама. Но как одной растить новорождённого ребёнка, я не представляла. Помощь пришла неожиданно. После родов ко мне пришли из кризисного центра, успокоили, сказали, что поддержат. С этого дня моя жизнь стала меняться в лучшую сторону. Здесь помогли оформить выплаты, полагающиеся мне как одинокой маме. Также я узнала, что имею право на отдельное жильё, на которое могу рассчитывать как сирота. Мы с малышом получили шанс на дальнейшую счастливую жизнь. Спасибо «Дому мамы»!

Сотрудники Центра становятся для женщин, хоть и на время, настоящей семьёй. Конечно, дисциплина здесь на первом месте. Непримиримым поводом для расторжения договора является распитие спиртных напитков.

– Помочь можно только тому, кто этого хочет, – отмечает Наиля Онгарбаева. – Была у нас одна женщина, которая после обильного возлияния спиртного подвергла опасности своего двухмесячного ребёнка. Нам пришлось вызвать сотрудников ИДН. Малыш был отправлен в Дом малютки, а горе-мамаша, к сожалению, так и не одумалась. Но это, можно сказать, единичный случай в нашей практике. К счастью, для большинства женщин новорождённый малыш с первых же дней становится огромным стимулом изменить свою жизнь.

Что было бы с этими женщинами, не будь центра, и главное, что было бы с их детьми – вопрос сложный. В «Доме мамы» уверены: выход есть всегда, даже в самой тяжёлой кризисной ситуации. Как показывает практика, ни одна мама не откажется от своего ребёнка, ей нужно всего лишь вовремя помочь. В ближайших планах «Дома мамы» – трансформироваться в ресурсный центр, который сможет оказывать методическую и практическую помощь аналогичным организациям.

Кстати, уникальный казахстанский опыт, который решает проблему сиротства, активно начали перенимать в соседних странах – России и Узбекистане.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено кризисным центром «Дом мамы»