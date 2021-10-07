Долголетие для активных

У вас выросли дети и уже взрослые внуки? Вы вышли на пенсию и вдруг почувствовали себя одиноко? Вам хочется общаться со сверстниками, интересно проводить время, занимаясь творчеством и добрыми делами? Если хоть одно из этих желаний у вас есть, то нужно смело идти в отдел занятости и социальных программ Семея и брать направление в только что открывшийся Центр активного долголетия.

Здесь созданы все условия для комфортного и интересного досуга для представителей элегантного возраста.

В начале октября, когда все люди планеты чествуют представителей старшего поколения в День пожилых людей, в Семее открылся Центр активного долголетия. Пенсионеры и люди с инвалидностью могут в течение двух месяцев бесплатно отдохнуть, подлечившись и получив заряд бодрости, общаясь друг с другом.

– На базе нашего центра уже много лет работало отделение дневного пребывания. Центр активного долголетия продолжит его традиции. Мы сделали ремонт, обновили мебель, оборудование. Здесь стало уютно, тепло и комфортно, приглашаем всех желающих отдохнуть у нас и набраться сил, – говорит директор КГУ «Семейский центр оказания специальных социальных услуг 2» Управления координации занятости и социальных программ ВКО Гульмира Сексеналинова.

К сожалению, пандемия внесла в нашу жизнь свои коррективы. В том числе и в жизнь пожилых людей. Ограничительные меры привели к тому, что в Семее практически перестали собирать вместе людей этого возраста. Все имеющиеся в городе центры по оказанию специальных социальных услуг перешли на домашнее обслуживание подопечных.

Но ведь люди старшего поколения, наши бабушки и дедушки, не только в уходе и заботе нуждаются. Они хотят общаться друг с другом, делиться новостями и жизненным опытом, заниматься интересными делами, посещать музеи и театры, ездить на экскурсии. В общем, с наступлением возраста 60+, когда человек уходит на заслуженный отдых, жизнь не заканчивается. Она лишь открывает новую, может быть, самую интересную свою страницу.

И в Центре активного долголетия эту потребность пожилых людей понимают в полной мере, стараясь создать для них самые лучшие условия. Ведь подопечные здесь находятся практически целый день – с 8 утра до 17 часов вечера. И каждая минута пребывания чётко прописана. К услугам пожилых людей – кислородные коктейли со вкусом яблока, банана, ягод и цитрусовых, уютные массажные кресла, дающие желанное расслабление. Есть и свои физиокабинет, процедурный кабинет и тренажёрный зал, где проводят занятия лечебно-оздоровительной физкультурой. В тёплые дни во дворе занимаются скандинавской ходьбой. Всё это – для укрепления организма и бодрости духа. А вот для души и досуга есть множество интересных игр: шахматы, шашки, тогызкумалак, настольный теннис, даже бильярдный стол. В большой гостиной можно посмотреть телевизор, уютно расположившись на диване. А для тех, кто любит творчество, можно порисовать на песке или заняться рукоделием во время работы кружка. Кстати, как это работает в реальности, на себе испытали первые почётные гости Центра активного долголетия: руководители и члены президиума городского Совета ветеранов Семея.

– Наши бабушки и дедушки обожают путешествовать. И мы регулярно организуем для них занимательные экскурсии по городу, посещаем музеи, выставки, выезжаем в лес и на Святой ключ, где они гуляют, дышат свежим целебным воздухом соснового бора, – отметила Гульмира Сексеналинова.

– Я счастлива, что в Семее появился такой центр для пожилых людей. И его название полностью оправдывает себя. Ведь бодрость духа, долголетие – в движении. Пусть многие и многие наши горожане получат возможность встряхнуться, пообщаться, позаниматься творчеством и спортом, почувствовать себя важным и нужным обществу, – пожелала член президиума городского Совета ветеранов Семея Рашида Хасенова.

Софья Соболевская

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Семей