Социум

Долг платежом красен

17.04.2022
655

Шесть предприятий Восточного Казахстана задолжали работникам больше 300 миллионов тенге.

Вопросы погашения задолженности по заработной плате находятся на постоянном контроле Управления государственной инспекции труда ВКО в рамках работы областной трёхсторонней комиссии по социальному партнёрству с приглашением руководителей предприятий.

Так, по данным руководителя Управления государственной инспекции труда по ВКО Бакытбека Кизатова, в 2021 году было проведено 17 заседаний областной и 135 городских, районных трёхсторонних комиссий. В результате принятых совместно с областной прокуратурой мер удалось погасить задолженность по заработной плате. Так, работникам выплачено более 1,9 млрд тенге.

В текущем году работа продолжается. Инспекцией труда рассмотрено 327 обращений, проведены проверки. Таким образом, было выдано 45 предписаний, работодателей привлекли к административной ответственности на сумму 12 млн тенге.

Решена проблема задолженности по заработной плате работникам АО «Востокмашзавод». Благодаря принятым мерам на предприятии погашена задолженность, начисляется заработная плата за март текущего года.

В рамках исполнительного производства находятся долги по социальным платежам ТОО «Semey Bus» в размере 168 млн тенге. Судебные исполнители сделали оценку имущества предприятия, после её утверждения и проведённого аукциона они будут погашены.

– Задолженности по заработной плате у ТОО «Semey Bus» нет. Есть долги по выплатам, когда предприятие находилось в простое, работники попадали под сокращение, есть долги за компенсацию неиспользуемых отпусков. Совместно с акиматом города Семея мы ведём постоянный контроль за ситуацией, – отметил Бакытбек Кизатов.

ТОО «Серебрянский завод неорганических производств» района Алтай давно имеет долги по заработной плате. В данное время, по словам Бакытбека Кизатова, все материалы передали судебным исполнителям. Акимат ВКО и СПК «Ертіс» готовят предложения по решению этого вопроса.

Имеется задолженность на предприятиях-банкротах на сумму 56 млн тенге, в частности 33 млн тенге задолжало работникам ТОО «ШығысСтройГрупп» в Усть-Каменогорске, 23 млн тенге – ТОО «Казэлектроинжиниринг» города Семея. Сейчас банкротные управляющие и Департамент государственных доходов по ВКО проводят оценку имущества и продажи предприятий. Предположительно, к концу мая долги по зарплате будут ликвидированы.

Дарья Антон

17.04.2022
655

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