Долг платежом красен

Шесть предприятий Восточного Казахстана задолжали работникам больше 300 миллионов тенге.

Вопросы погашения задолженности по заработной плате находятся на постоянном контроле Управления государственной инспекции труда ВКО в рамках работы областной трёхсторонней комиссии по социальному партнёрству с приглашением руководителей предприятий.

Так, по данным руководителя Управления государственной инспекции труда по ВКО Бакытбека Кизатова, в 2021 году было проведено 17 заседаний областной и 135 городских, районных трёхсторонних комиссий. В результате принятых совместно с областной прокуратурой мер удалось погасить задолженность по заработной плате. Так, работникам выплачено более 1,9 млрд тенге.

В текущем году работа продолжается. Инспекцией труда рассмотрено 327 обращений, проведены проверки. Таким образом, было выдано 45 предписаний, работодателей привлекли к административной ответственности на сумму 12 млн тенге.

Решена проблема задолженности по заработной плате работникам АО «Востокмашзавод». Благодаря принятым мерам на предприятии погашена задолженность, начисляется заработная плата за март текущего года.

В рамках исполнительного производства находятся долги по социальным платежам ТОО «Semey Bus» в размере 168 млн тенге. Судебные исполнители сделали оценку имущества предприятия, после её утверждения и проведённого аукциона они будут погашены.

– Задолженности по заработной плате у ТОО «Semey Bus» нет. Есть долги по выплатам, когда предприятие находилось в простое, работники попадали под сокращение, есть долги за компенсацию неиспользуемых отпусков. Совместно с акиматом города Семея мы ведём постоянный контроль за ситуацией, – отметил Бакытбек Кизатов.

ТОО «Серебрянский завод неорганических производств» района Алтай давно имеет долги по заработной плате. В данное время, по словам Бакытбека Кизатова, все материалы передали судебным исполнителям. Акимат ВКО и СПК «Ертіс» готовят предложения по решению этого вопроса.

Имеется задолженность на предприятиях-банкротах на сумму 56 млн тенге, в частности 33 млн тенге задолжало работникам ТОО «ШығысСтройГрупп» в Усть-Каменогорске, 23 млн тенге – ТОО «Казэлектроинжиниринг» города Семея. Сейчас банкротные управляющие и Департамент государственных доходов по ВКО проводят оценку имущества и продажи предприятий. Предположительно, к концу мая долги по зарплате будут ликвидированы.

Дарья Антон