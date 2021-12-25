Документы под рукой

Казахстанцы могут использовать цифровое удостоверение личности на внутренних регулярных авиарейсах.

Во всех аэропортах Республики Казахстан внедрён сервис цифровых документов. Благодаря этому пассажиры внутренних рейсов могут предъявлять цифровое удостоверение личности через приложение eGov mobile для подтверждения личных данных.

– Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю, авторизованному в eGov mobile, нужно войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка «удостоверение личности». На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполётного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе, – сообщают в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Баян Аскар

Фото из открытых источников