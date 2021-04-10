Доходы из отходов

Технолог металлургического производства запустил бизнес-проект, направленный на защиту экологии Восточного Казахстана.

Палата предпринимателей ВКО обратилась к местным исполнительным органам, бизнес-сообществу и населению с просьбой поддержать социально значимую инициативу ТОО «Boss company». Поводом для такого обращения стало то, что начинающий бизнесмен из Восточно-Казахстанской области увлёкся идеей предпринимательства в сфере защиты экологии. Начать своё дело он решил с распространения экопакетов, а продолжить – открытием мини-завода по переработке пластиковой тары.

Бывший технолог металлургического производства, начинающий предприниматель, генеральный директор ТОО «Boss company» Айдын Марат рассказал, какими методами современный бизнес может бороться за улучшение экологического состояния планеты и как он пришёл к идее открытия экологически ориентированного бизнеса.

ПОРА ВКЛЮЧАТЬСЯ В ПРОЦЕСС

В 2008 году Айдын Марат прошёл обучение по проекту «Бизнес-Советник», и с тех пор у него в голове поселилась идея.

– В прошлом году Президент РК в Послании народу Казахстана призвал улучшать экологию, и я понял, что пора включаться в этот процесс, – рассказал Айдын Марат. – Начал искать в интернете варианты, как можно внести свой вклад в защиту окружающей среды, и нашёл предложение по выпуску экопакетов, которые раздаются бесплатно и положительно влияют на сохранность хлеба.

В январе 2021 года предприниматель с компаньоном, бывшим пограничником Мирхатом Балыковым, выкупили франшизу по Усть-Каменогорску и Семею у крупной казахстанской компании, прошли онлайн обучающие тренинги и получили всё, что требуется, по франшизе.

Так, в текущем году в регионе впервые появился подобный бизнес. Поддержку в этом им оказала Палата предпринимателей ВКО.

– Открыть подобное предприятие непросто, – признался Айдын Марат. – К тому же сейчас карантин, всё везде закрыто. В Палате меня поддержали, выслали типовой устав и весь необходимый перечень типовых документов для открытия ТОО.

С 2025 года в Казахстане будут закрываться производства по выпуску полиэтиленовых пакетов, их перестанут бесплатно раздавать в магазинах, хлеб уже нельзя будет упаковывать в целлофан.

ДРУГОЙ ПРОЕКТ

– Это уже более глобальный проект, – сообщил бизнесмен-новатор. – Мы хотим помогать государству осуществлять экологическую очистку города. Для этой цели поставим в Усть-Каменогорске цех по переработке пластика – ПЭТ-бутылок, целлофана, полиэтилена и полипропилена. Этот рынок открыт, все технологии отработаны в Европе, Юго-Восточной Азии, Японии, США, России, нам осталось просто их применить.

Как оказалось, предприниматели уже посмотрели оборудование по переработке пластика в Италии, Германии и России. Если строительство такого цеха в мире оценивается в 130 млн тенге, то в РФ есть компания, где можно купить технологию в четыре раза дешевле – за 30 миллионов тенге. Рентабельность проекта по бизнес-плану достигается за восемь месяцев и составляет 105 процентов. Таким результатом не может похвастаться ни одно производство.

Что касается средств на приобретение оборудования, предпринимателя поддержал единственный банк, все остальные требуют, чтобы предприятие отработало минимум год. В Фонде «Даму» положительно отнеслись к инновационному для региона проекту по возведению мини-завода по переработке пластиковой тары. Предприниматели намерены воспользоваться инструментами программы «Дорожная карта бизнеса – 2025». В течение месяца в банке рассмотрят документы на получение кредита, после чего будет закуплено оборудование. Договорённость с производителем уже достигнута.

В первое время мини-завод будет работать на средних мощностях. Сначала поставят только первый цех. В дальнейшем по районам будут открыты мини-пункты приёма пластика. В местах массового скопления населения, в торговых центрах, супермаркетах, кафе, столовых планируют устанавливать экоконтейнеры для сбора пластиковых отходов, заключать договоры с предприятиями по сбору пластика, а также точечно покупать у населения ПЭТ-бутылки и прочие отходы. Так предприниматели хотят приблизиться к своей главной цели – развитию сети мини-заводов по переработке пластиковых отходов сначала по ВКО, а затем и по всей стране.

ДЕШЕВЛЕ КАФЕЛЯ

Бизнесмен поделился секретами своего инновационного производства и рассказал, что представляет собой тротуарная плитка, которую он будет производить из пластиковых отходов, и каковы её качественные характеристики.

Полимерпесчаная плитка размером 30 на 30 см, толщиной 3,2 см, устойчива к любой погоде. Стоимость одного квадратного метра составит 500 тенге, то есть дешевле кафеля. Плитка выдерживает температурный режим от плюс 70 до минус 70 градусов Цельсия, при испытаниях материал прошёл 500 циклов на морозоустойчивость. На продукцию даётся 50 лет гарантии, её можно поставлять на заводы.

Оборудование состоит из двухкамерного плавильно-нагревательного агрегата, который позволяет плавить пластик в первой камере при температуре 50 градусов Цельсия, а во второй – при температуре 250 градусов. Здесь уже пластик смешивается с песком и превращается в однородную массу. Затем до 100 тонн полученного сырья кладется под гидравлический пресс, и через 60 секунд получается готовый продукт.

– В июне планируется первый выпуск, – заверил бизнесмен. – Потому что если мы не успеем к этому сроку, то все конкурсы и тендеры пройдут и мы уйдём в минус.

К этому лету на новое производство примут четверых человек для работы в цеху и пять-шесть водителей, которые будут собирать пластиковые отходы по городу. В дальнейшем планируется трудоустроить около 10 тысяч человек по всему Казахстану.

НАШЕСТВИЕ ПЛАСТИКА

По данным Экофонда Jasyl Arystan, каждый житель Казахстана использует и выбрасывает около 42 кг пластиковых отходов в год, что в целом составляет более 760 млн кг ежегодно.

Если в Японии и Германии перерабатывается 90 процентов пластиковых отходов, в Европе – до 30, в Италии – 27, в США – 8, в России – 5–7, то в Казахстане этот показатель достигает лишь трёх процентов.

В республике официально действует 15 перерабатывающих предприятий. На одного переработчика приходится 51 млн кг пластика при производственной мощности 6 млн кг в год. Итого – 90 млн переработанных пластиковых отходов в год, что примерно в восемь раз меньше производимых отходов.

По информации Палаты предпринимателей ВКО, в Усть-Каменогорске и близлежащих населённых пунктах ежегодно вырабатывается 17 млн кг пластиковых и ПЭТ-отходов. Согласно статье 301 Экологического кодекса Республики Казахстан отходы полиэтилена запрещается принимать для захоронения на полигонах.

Как отметил директор ПП ВКО Марипбек Шакербек, в мире ежегодно производится около 350–400 миллионов тонн пластика. Половина из этого количества уходит в отходы, которые частично собираются и обрабатываются, но не полностью возвращаются в производственную систему.

– Если в стране появляются бизнес-инициативы, связанные с защитой окружающей среды, мы всецело поддерживаем такие начинания, – подчеркнул он. – Такому бизнесу государство должно давать зелёный свет и всячески содействовать его развитию.

Ерик Абитов

Коллаж Анары Муратовой