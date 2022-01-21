Социум

Добрый бизнес

21.01.2022
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Семейчанка Еркежан Турсынбаева не занимается благотворительностью. Тем не менее, она ежедневно помогает людям из социально уязвимых слоёв населения.

Под её крылом – многодетные матери и матери-одиночки, малоимущие семьи, инвалиды по зрению и многие другие.

Дело в том, что Еркежан Турсынбаева одной из первых в Семее и, пожалуй, во всей Восточно-Казахстанской области, стала социальным предпринимателем.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ

Летом 2021 года Агыбек Абулкасимов окончил медицинский колледж им. Калматаева в Семее и получил диплом профессионального массажиста. Государственную практику он проходил в БСМП, делая массаж и проводя занятия по лечебной физкультуре. Выпускник надеялся, что хорошая работа позволит руководству убедиться, что студент колледжа получил достаточно знаний и навыков, чтобы оставить его на постоянную работу. Но увы… В Больнице скорой медицинской помощи не оказалось свободной вакансии на эту должность.

Так Агыбек Абулкасимов остался один на один со своими проблемами. Работы нет, жилья своего тоже. А на работу его не брали, потому что он – инвалид по зрению. И этот факт стал непреодолимым препятствием. Пока однажды ему не предложили прийти на собеседование в «Студию массажа» к Еркежан Турсынбаевой.

– Еркежан поверила в меня, дала мне шанс трудоустроиться. Вот уже несколько месяцев я работаю в «Студии массажа». У меня появились постоянные клиенты, дома тоже веду приём. Жизнь налаживается, спасибо за это всем, кто мне помог, – от всей души поблагодарил Агыбек Абулкасимов.

Иной путь в эту студию был у Галии Муфтеевой. Мать-одиночка воспитывает сына с задержкой психического развития. Заботы о ребёнке отнимали всё время, поэтому семья жила на социальное пособие. Однако ситуация изменилась, когда в Казахстане начали активно решать вопросы многодетных и малоимущих семей, искать пути выхода из создавшейся ситуации.

На одном из таких мероприятий Галия Муфтеева познакомилась с Еркежан Турсынбаевой. Сначала она водила своего сына на массаж в её студию, а потом решила принять предложение и самой выучиться этому полезному ремеслу. Став квалифицированной массажисткой, она полностью изменила свою жизнь.

Зная проблемы детей с задержкой развития, Галия выбрала для себя специализацию работы с детьми. И клиентов у неё достаточно. Ведь к ней на приём приводят своих детей её знакомые и подруги – мамы детей с ЗПР и расстройствами аутистического спектра, с которыми она общается в социальных сетях, делясь собственным опытом или ища совета в затруднительных ситуациях.

– Сегодня мы с сыном твёрдо встали на ноги. Он подрос, учится в школе,  у меня высвободилось время, которое могу посвятить работе. К сожалению, детей с ЗПР рождается всё больше, поэтому услуги опытного массажиста всегда востребованы. Кроме того, работая в «Студии массажа», я от государства получаю часть заработной платы за общественные работы. Это наш постоянный доход. Всё остальное могу теперь заработать сама,  – поделилась своими успехами Галия Муфтеева.

КТО ТЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?

И таких историй, связанных с Еркежан Турсынбаевой, десятки.

Надо ли говорить, что до сих пор мало кто верит, ещё меньше тех, кто понимает порыв деловой женщины и успешного предпринимателя, добившегося неплохих результатов в традиционном бизнесе.

Да, десять лет назад Еркежан Турсынбаева стала заниматься бизнесом. В её штате насчитывалось до 35 человек, а ежемесячные доходы исчислялись цифрами с шестью нулями.

Но морального удовлетворения её деятельная натура от этого не получала. Еркежан всё время находилась в поиске новых идей и направлений, ге  могла бы реализовать свой творческий и деловой потенциал. Потому, окончив два университета и получив финансовое и медицинское образование, она до сих пор продолжает самообразование.

ИДЕЯ, ЗАПАВШАЯ В ДУШУ

Первое знакомство с социальным предпринимательством состоялось в 2015 году, когда Еркежан встретилась со своим другом детства Эмином Аскеровым, который, наверное, первым в Казахстане, привёз на нашу землю представления о социальном предпринимательстве. Он показал, как построил своё дело, приглашая на работу людей с инвалидностью. На сегодняшний день у него восемь различных направлений, где работают те, от кого отказались другие работодатели.

– Я своими глазами видела, как он построил работу своих мастерских и производственных цехов, но при этом чётко понимала, что сама до такого уровня просто не доросла. Я не была готова взвалить на себя 200% ответственности не только за успех своего дела, но и за жизнь и благополучие людей, которые нуждаются в помощи, при том, что работать с ними очень и очень непросто, – откровенно призналась Еркежан.

Но сама идея запала ей в душу. Она стала искать дополнительную информацию о социальном предпринимательстве в США, России, Индии и других странах. Но их опыт, по большому счёту, не подходит к ментальности и образу жизни казахстанцев. Нужен был свой путь, который самостоятельно прокладывают в нашей стране энтузиасты, решившие стать социальными предпринимателями. На сегодняшний день их в республике насчитывается около 500 человек, 40 из которых, наиболее успешных, стали участниками первого слёта социальных предпринимателей в Казахстане «Social Batyr Camp».

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Лишь к концу 2018 года, когда Еркежан постепенно свернула деятельность всех своих предприятий, она пришла к мысли, что готова к новому этапу в  карьере и жизни. Она стала выпускницей первого потока школы социального предпринимательства Академии НПО по программе «Өрелі ұрпақ».

Встал вопрос: с кем же конкретно предстоит работать. Да и то, чем будет заниматься её предприятие, она тоже смутно понимала. Определить оба эти направления помогла сама жизнь.

Еркежан, как представитель РОО «Байтақ болашақ», участвовала в «Отбасылар форумы», на котором были многодетные матери.

– Когда услышала их жизненные истории, надежды, беды, чаяния, я поняла, что именно с мамами буду строить наше новое дело. Мамами из многодетных и малоимущих семей, теми, кто воспитывает детей с инвалидностью, оставшимися один на один с ребёнком, который нуждается в постоянной заботе, – вспоминает социальный предприниматель.

Направление бизнеса Еркежан подсказал её брат. Именно он напомнил, что она с 14 лет неплохо владеет техникой массажа, помогая домашним справиться с проблемами со здоровьем. По его мнению, свои навыки Еркежан вполне могла применить, открыв студию массажа.

В ПОИСКАХ ПОДДЕРЖКИ И ПОНИМАНИЯ

Действительно, открыть такую студию можно даже при наличии небольшого первоначального капитала. Нужно закупить недорогое оборудование, арендовать кабинеты в разных точках города и набрать персонал. К последней задаче начинающий социальный предприниматель отнеслась с особой ответственностью.

В первую очередь, она думала заняться проектной деятельностью, написала проект по оказанию услуг массажа детям с различными заболеваниями. Однако бизнес-идею в государственных структурах не поддержали, посчитали убыточной и бесперспективной. Тогда Еркежан Турсынбаева обратилась к руководителю отдела занятости и социальных программ Семея Мурату Куржикаеву. Он внимательно выслушал предложения социального предпринимателя и поддержал это начинание. Была достигнута договорённость, что центр занятости Семея будет направлять к Еркежан многодетных и малоимущих матерей для их дальнейшего обучения и трудоустройства на общественные работы. То есть государство брало на себя часть расходов по выплате заработной платы, а также налоговые и социальные отчисления работников, остальное ложилось на плечи работодателя.

Но и сама Еркежан не сидела в ожидании, она обратилась к мамам напрямую, предложив оказание бесплатных услуг по массажу детям из многодетных семей в течение всего 2019 года. И они пришли, увидели, как работает Еркежан и её помощница, а потом стали сами учиться. Вот тогда им и предложили полностью изменить свою жизнь: окончить курсы массажа, которые оплачивала хозяйка, с последующим трудоустройством. И желающие нашлись.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА

Вскоре «Студия массажа» стала открывать свои кабинеты во многих районах города. Вчерашние новички, набираясь опыта, становились более уверенными в себе, успешными женщинами. Если поначалу Еркежан сама искала клиентов для них, то со временем эта необходимость отпала. У массажистов появились постоянные клиенты, да и сарафанное радио работает неплохо и в наши дни.

Позже в женском коллективе появился мужчина – инвалид по зрению Агыбек Абулкасимов. Как призналась Еркежан, ей было непросто решиться взять на работу незрячего человека, но она рискнула и сегодня ни о чём не жалеет. Её новый сотрудник – настоящий профессионал, который отлично работает со взрослыми пациентами. Кстати, в некоторых странах Востока самый дорогой вид массажа выполняют именно такие специалисты. Ведь у человека, лишённого зрения, очень чувствительные пальцы, они руками «видят», где у пациента затаилась боль, и умело её изгоняют.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Впрочем, социальный предприниматель не собирается останавливаться на достигнутом. Она продолжает экспериментировать, открывает новые направления для реализации своих идей. Так, у неё довольно успешно работало швейное ателье, где трудились многодетные мамы с навыками швеи и портнихи. За короткий период времени они выросли до того, чтобы уйти в самостоятельное плавание. Сегодня каждая из них открыла ИП, арендует помещение для собственного ателье, они стали успешными бизнес-леди. А вот Еркежан поняла, что ателье – не её тема. Она на собственном опыте убедилась, что предпринимателям нужны знания и опыт в том деле, которое он ведёт. Поэтому, порадовавшись за подруг, вставших на ноги, она с лёгким сердцем отпустила их и закрыла это направление.

Зато в начале 2020 года открыла «Студию творчества» для детей и взрослых. Здесь навыкам войлоковаляния обучаются многодетные матери, а дети занимаются ИЗО и бисероплетением. Вполне возможно, это направление тоже скоро наберёт обороты и начнет приносить прибыль, а, следовательно, появятся новые рабочие места.

Как призналась Еркежан Турсынбаева, социальное предпринимательство – это не благотворительность. Это бизнес. Бизнес не только для себя, но и для тех, кто его развивает, вносит в его процветание свои знания и труд.

– Порой мы помогаем тем, кто сам в себя не верит, опустил руки, отчаялся. Ведь я даю не только возможность заработать, а провожу серию семинаров по личностному росту, учу основам предпринимательства. И когда вижу, как через год передо мной предстаёт красивая, уверенная в своих силах и завтрашнем дне женщина, мать, я радуюсь, что в этом преображении есть и доля моего вклада, – говорит Еркежан Турсынбаева.

Отметим, с 1 января 2022 года вступил в силу закон «О социальном предпринимательстве РК». Он сулит льготы и поддержку тем предпринимателям, кто поможет государству решать различные социальные вопросы. Возможно, примеру семейчанки Еркежан Турсынбаевой последуют другие бизнесмены Восточного Казахстана.

Екатерина Гуляева

Фото из архива Еркежан Турсынбаевой

Семей

 

21.01.2022
715

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