Волонтёры Восточно-Казахстанской области отремонтировали дом ветерана Великой Отечественной войны Анастасии Павловны Светочевой.

Доброта, милосердие и уважение – это не просто слова для волонтёров, это их жизненное кредо. Ежедневно они, как и все, занимаются учёбой, работой и домашними делами, но вместе с тем находят время, чтобы оказать внимание людям, нуждающимся в помощи.

По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан стартовал общенациональный проект «Марафон добрых дел». С февраля в области проведено более 1500 мероприятий, направленных на социальную поддержку жителей региона.

Стоит отметить, к общенациональному проекту присоединились государственные учреждения, неправительственные организации, индивидуальные предприниматели, практикующие меценатство, волонтёрские организации и многие неравнодушные граждане. Всех их объединило одно – желание творить добро по зову сердца.

Сделано уже немало. Огромную работу выполняет молодёжь области. Одним из первых мероприятий, проведённых в рамках проекта «Марафон добрых дел», стала благотворительная акция «Полка добра». Организовало её КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Управления внутренней политики ВКО совместно с волонтёрами. Так, в 20 магазинах появились специальные полки, откуда нуждающиеся бесплатно могут взять необходимые продукты.

Также областной молодёжный ресурсный центр совместно с Восточно-Казахстанским университетом имени С. Аманжолова провёл донорскую акцию «Жылы жүрек». Была организована сдача донорской крови, собранные средства переданы малообеспеченным семьям.

В отделении детской онкологии Центра матери и ребёнка прошла акция «Детские сердца». В ходе этого мероприятия ребятам подарили корзины с фруктами и молочной продукцией, а также канцелярские товары.

В священный месяц Рамазан Молодёжный ресурсный центр ВКО вместе с волонтёрами общественного фонда Qainar провёл благотворительную акцию «Жақсылық жаршысы». Жителям областного центра раздавали бутылки с питьевой водой и календари месяца Рамазан. Кроме того, совместно с мечетью «Халифа Алтай» была организована раздача продуктовых корзин труженикам тыла, многодетным семьям, учащимся школы-интерната «Ақ ниет» для детей с ограниченными возможностями, читателям ВК специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, постояльцам Центра социальной адаптации «Луч надежды».

Кроме того, проводятся экологические субботники, мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и многое другое. Отметим, подобная работа осуществляется во всех районах и городах области.

Недавно в рамках проекта «Марафон добрых дел» произошло ещё одно важное событие. Сотрудниками Молодёжного ресурсного центра ВКО, фронт-офиса волонтёров ВКО, АО «Банк ЦентрКредит», Казахстанско-Американского свободного университета и волонтёрами общественного фонда Qainar проведена особая благотворительная акция.

Объединившись, около 120 человек отремонтировали дом ветерана Великой Отечественной войны Анастасии Светочевой. Работа была завершена в течение недели. Неравнодушные граждане очистили двор, покрасили дом, сделали генеральную уборку. В стороне не остались и предприниматели. ТОО LKZ ZHETYSU с торговой маркой FAVORIT оказало спонсорскую помощь в виде 100 килограммов краски.

– Мы познакомились с Анастасией Павловной накануне Дня Победы. Решили поздравить ветерана с этим великим праздником в такой форме, – сказала директор Молодёжного ресурсного центра ВКО Арайлым Есимбекова. – Областной фронт-офис волонтёров играет роль некоего моста между людьми, нуждающимися в помощи, и теми, кто готов её оказать.

Подарком волонтёров Анастасия Светочева осталась очень довольна.

– Спасибо большое всем! За много лет этот дом никогда не ремонтировали. Мне всё очень нравится, – поделилась впечатлениями Анастасия Павловна.

11 ноября этого года ветеран отметит своё 99-летие. За эти годы она пережила немало – голод, холод, ужас войны. Но, безусловно, были в её судьбе, как и в судьбах её ровесников, светлые страницы.

Родилась Анастасия Светочева в 1922 году в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. Окончив семь классов, уехала в Ленинград, чтобы продолжать учёбу. Так, в 1938 году она поступила на рабочий факультет Ленинградского текстильного института.

– Только окончила рабфак, началась Великая Отечественная война. Я была добровольно мобилизована в местную противовоздушную оборону города Ленинграда. Проработала год и 3 мая 1943 года ушла добровольно в действующую армию. Три года до самого окончания войны я участвовала в освобождении Карельского перешейка, – рассказала Анастасия Павловна.

О военных годах ветерану вспоминать тяжело…

– Были сложные времена. Это можно только пережить, рассказать нельзя, – говорит она. – Помню, как работала в госпитале, ухаживала за ранеными. Бывало, солдат просит поправить ему ногу, поднимаешь одеяло, а ног у него нет. Помогала собирать на улицах блокадного города тела умерших и погибших. Тогда от голода умерло много людей. Они умирали и просили крошку хлеба, были готовы отдать за эту крошку всё.

Также героиня рассказала нам о том, как на Ленинград с самолётов сбрасывали немецкие агитационные листовки. Вместе с другими добровольцами она ходила по домам и призывала ленинградцев не сдаваться.

После войны наша землячка окончила Ленинградский сварочный техникум и по распределению приехала в Усть-Каменогорск. 30 лет она проработала в строительно-монтажной организации и в 1977 году вышла на пенсию. Тогда они с мужем занялись пчеловодством.

– Работой я была очень довольна. Мой общий трудовой стаж составляет 82 года, – сказала Анастасия Светочева.

За подвиги и неутомимый труд Анастасия Павловна награждена множеством медалей. В том числе медалями «Ветеран труда», «Ветеран войск связи», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За оборону Ленинграда», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени.

– Благодарна волонтёрам за то, что они не забывают нас и приходят каждый год. Средняя школа № 20 Усть-Каменогорска взяла шефство надо мной. Ученики этой школы ежегодно поздравляют меня с днём рождения, праздниками. У меня сохранилось много поздравлений от них, рисунки, фотографии, открытки. Есть и ребята, которые приходили ко мне будучи первоклассниками, а сейчас они уже в десятом классе, – добавила ветеран войны.

Два года назад Анастасия Светочева получила перелом шейки бедра и оказалась в крайне тяжёлом положении. Сейчас она передвигается на инвалидной коляске. Однако это нашей героине не помеха. Её самостоятельности, жизнерадостности и поразительной памяти можно только позавидовать. Трудно поверить, но она легко справляется и со смартфоном.

Пережив голод и войну, ветеран безмерно счастлива что живёт в мирное время в стране, где царят дружба и согласие.

Нам остаётся пожелать Анастасии Павловне крепкого здоровья, отличного самочувствия и благополучия!

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева