Добро пожаловать в школу

В Восточном Казахстане с 1 апреля начинается приём документов первоклашек в школу.

Как сообщила руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова, в первый класс принимаются дети шести лет и те, кому в текущем календарном году исполнится шесть лет. Так, на новый 2021 – 2022 учебный год в школы области планируется принять 21 060 учащихся.

При этом документы можно подать, не выходя из дома, посредством портала «Электронного правительства РК» egov.kz. Для этого потребуется несколько документов.

– Необходимо заявление от родителей или лиц, заменяющих их, копия свидетельства о рождении ребенка, «паспорт здоровья ребенка», две фотографии 3х4, – сообщила Сайрангуль Жумадилова.

Отметим, что приём детей в первый класс продлится до 1 августа.

Марина Шевелёва

Коллаж Анны Ерёминой